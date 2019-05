W nowym numerze „Sieci”: Fundacja Obrony Defraudacji

Im bliżej przyglądamy się „podopiecznym” Fundacji Otwarty Dialog, tym lepiej widzimy, że stała się ona wehikułem do obrony osób zamieszanych w poważne afery finansowe – piszą Marek Pyza i Marcin Wikło w materiale obnażającym prawdę na temat działalności Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka.

Szokujące fakty związane z kulisami działalności Fundacji Otwarty Dialog, która aktywnie weszli w polską politykę ujawniają dziennikarze tygodnika „Sieci”.

Odnaleźliśmy w Warszawie Salima Szalabajewa, zamieszanego w jedną z największych światowych afer finansowych ostatnich lat. Kazach liczy na otrzymanie statusu uchodźcy politycznego w Polsce. Mimo poważnych zarzutów i wyroku sądu w Londynie murem stoi za nim Fundacja Otwarty Dialog – donoszą Marek Pyza i Marcin Wikło.

Dziennikarze tygodnika dotarli do osób wspieranych przez Fundację Otwarty Dialog. To ludzie, którzy opływają dziś w luksusy, podając się jednocześnie za skrzywdzonych uchodźców szukających w Polsce ochrony przed prześladowaniami politycznymi.

Okazuje się, że mężczyzna mieszka w Polsce, w okazałej willi w Konstancinie-Jeziornie, jednej z najbardziej ekskluzywnych lokalizacji pod Warszawą. Jedziemy pod ustalony adres. Potężna brama strzeże wjazdu do posiadłości, na której znajdują się cztery domy. Jeden z nich ma zamieszkiwać Salim Szalabajew. Nikt jednak nie odbiera domofonu. Nie pojawia się też żaden z sąsiadów – piszą Pyza i Wikło.

Tropy, od mieszkającego w luksusach podopiecznego Fundacji Otwarty Dialog, prowadzą do gigantycznych malwersacji finansowych w państwach byłego bloku wschodniego. Wiążą się z głośnymi procesami w Stanach Zjednoczonych i Rosji, przez Londyn i Republikę Środkowej Afryki prowadzą do Polski i do Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka.

Z narysowanej przez nas pajęczyny powiązań Kozłowskiej i jej męża Bartosza Kramka wyłonił się obraz fundacji jako firmy lobbingowej do wynajęcia. […] Poszliśmy tropem pieniędzy, z których utrzymywała się fundacja. Śladów tych nie znajdzie się oczywiście w wybiórczo składanych sprawozdaniach finansowych, ale z naszych ustaleń wynika, że ABW miała rację, uznając finansowanie FOD za co najmniej podejrzane – piszą Marek Pyza i Marcin Wikło.

Nieprawidłowości przy działaniu Fundacji Otwarty Dialog nie można było zbyć milczeniem. O podejrzeniach wobec Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka mówiły już zachodnie media, unijni i polscy politycy.

W tym kontekście pytanie o przyczyny zaangażowania duetu Kramek Kozłowska i ich sponsorów w walkę z obecnym polskim rządem brzmi jeszcze ciekawiej – podsumowują dziennikarze tygodnika.

