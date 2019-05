Kaczyński: Kolejne wybory musimy wygrać wyraźniej

Wygraliśmy, ale w stosunku, który musi nas skłaniać do ciężkiej pracy przez wyborami parlamentarnymi – powiedział Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Przypomnijmy – PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał 42,4 proc. głosów. Drugi wynik dostała Koalicja Europejska – 39,1 proc.

Celem Prawa i Sprawiedliwości jest uzyskanie większości w Sejmie.

Zdobyliśmy wiele, ale to za mało, za mało - nawiązując do słów poety. Niektórzy mówią o większości konstytucyjnej, ale my musimy uzyskać po prostu zwykła większość – mówił Jarosław Kaczyński. – To wszystko, co ludzi boli, czego się obawiają, nie spełni się, bo my jesteśmy gwarancją polskiej niepodległości i polskiej drogi w górę.