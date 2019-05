Polski bursztyn w Las Vegas

Wyroby głównie z bursztynu będą prezentować polscy przedsiębiorcy na największych w Ameryce Północnej targach branży jubilerskiej w Las Vegas - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która uruchomi tam stoisko narodowe. Wartość eksportu naszego sektora to ok. 1 mld euro rocznie.

„JCK Las Vegas, które rozpoczynają się 31 maja, to coroczne, największe wydarzenie branży jubilerskiej w Ameryce Północnej. Gromadzi ponad 30 tys. fachowców związanych z rynkiem jubilerskim” - powiedział PAP Wojciech Nowicki z PAIH.

Podkreślił, że tego typu targi sprzyjają nawiązywaniu kontaktów biznesowych. „Jest to też najlepsze miejsce do poznawania światowych trendów rynku biżuterii. 2,3 tys. wystawców z całego świata gwarantuje różnorodność kolekcji oraz styli” - dodał. Podczas tegorocznej imprezy wystawcy zaprezentują m.in. gotową biżuterię, zegarki, nieoprawione kamienie szlachetne, sprzęt do obróbki biżuteryjnej czy systemy jej ochrony.

Przedsiębiorcy z Polski, jak wskazał Nowicki, będą prezentować głównie wyroby z bursztynu. „Rodzimi projektanci są pod względem ilości produkowanej biżuterii na pierwszym miejscu w Europie. A polska biżuteria wykorzystująca bursztyn jest w świecie ceniona przede wszystkim za łączenie ze srebrem i złotem” - zaznaczył. Dodał, że wartość eksportu naszego sektora biżuterii szacuje się na ok. 1 mld euro rocznie.

Potencjał polskiej branży jubilerskiej ma przybliżyć zagranicznym odbiorcom stoisko narodowe, które podczas targów uruchomi Polska Agencja Inwestycji i Handlu (The Bridge, level 2, 15147). Nasi przedsiębiorcy będą tam również mogli organizować spotkania z kontrahentami.

Stoisko narodowe zostanie uruchomione w ramach programu Brand (Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand), który jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrano 12 priorytetowych obszarów polskiej gospodarki, które mają szansę na globalny rozwój. PAIH odpowiada za promocję dziewięciu, m.in. mody polskiej (w tym kategorii „produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych”).

Adam Chętnik, etnograf i badacz bursztynu, założyciel Działu Bursztynu w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk opisał bursztyn przezroczysty i nieprzezroczysty oraz jego warianty kolorystyczne - od czerwonawego, pomarańczowego, przez żółty, niebieskawy, zielonkawy, beżowy do brązowego, prawie czarnego - po biały. Białe bryłki bursztynu bałtyckiego są wyjątkowo cenione przez bursztynników, kolekcjonerów i twórców biżuterii. Od najdawniejszych czasów były wyceniane najwyżej. Unikatowe kawałki osiągają ceny nawet kilkudziesięciu euro za gram.

PAP/ as/