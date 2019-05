Technologie miast przyszłości autorstwa polskich firm

Microsoft i partnerzy prezentują koncepcję Miasta Przyszłości. City of the Future to wizja miasta, w którym cyfrowa transformacja stwarza zupełnie nową wartość w obszarze usług dla mieszkańców, w tym ochrony zdrowia i edukacji

Mniejsze rachunki za energię albo znalezienie miejsca parkingowego w mniej niż kilka minut? Możliwe. W mieście przyszłości technologie wpłyną na każdy jego wymiar - naukę, organizację życia rodzinnego i zawodowego, ochronę zdrowia, a także prozaiczne życiowe czynności. Takie innowacje są już możliwe i wdrażane.

73 proc biznesu przyznaje, że transformacja cyfrowa jest jednym z filarów biznesu oraz, że przekłada się na dalszy wzrost ich biznesu. Pytanie dziś już nie „czy”, ale „jak”. Ponownie Microsoft Innovation staje się platformą wymiany wiedzy dla przekonanych, ze transformacja cyfrowa jest kluczem do przyszłości - mówi Joanna Frąckowiak PR Manager Microsoft - Rok temu zaprezentowaliśmy Sklep Przyszłości. Niedługo później ten sklep zmaterializował się w Sklepie Jutra zaprezentowanym przez Żabkę. Kilka miesięcy później pokazaliśmy Fabrykę Przyszłości. A dzisiaj zapraszamy państwa do Miasta Przyszłości. W przeważającej części realizowanego przez polskie innowacyjne firmy, które pokazują jak mogą wyglądać innowacje w polskich miastach - dodała.

MS MP 2019 / autor: Max Wysocki, Fratria

Podczas konferencji Microsoft Innovation Summit, jaka 28 maja odbyła się w Warszawie, Microsoft wraz z Partnerami zaprezentowali kompleksową koncepcję transformacji miast do modelu cyfrowego, w którym technologia pomaga nam osiągać więcej. Prezentowana wizja Miasta Przyszłości wraz z Ochroną Zdrowia i Edukacją bazuje na rozwiązaniach ponad 30 polskich dostawców oprogramowania. W oparciu o chmurę Microsoft wdrażają oni technologie, które pozwalają zbliżyć do siebie światy online i offline oraz dostosować je do zmieniających się potrzeb i oczekiwań w cyfrowym świecie.

Rola partnerów Microsoftu jest kluczowa. Bez nich żaden z tych konceptów wizji nie mógłby się ziścić. Rozwiązania naszych firm partnerskich są fundamentem dla spójnych konceptów różnych branż i t są te innowacje, które powodują, że już dziś możemy trochę żyć w mieście jutra - dodała Joanna Frąckowiak PR Manager Microsoft.

Miasto Przyszłości otwarte

MS MP 2019 / autor: Max Wysocki, Fratria

Miasta to ludzie, którzy je tworzą oraz infrastruktura, która determinuje to, czy dane miejsce jest postrzegane jako przyjazne, bezpieczne i wspierające potrzeby mieszkańców. Kluczowe jest to, czy dostępne usługi pozwalają realizować ludziom ich indywidualne cele oraz zaspokajać aspiracje. Microsoft City of the Future (Miasto Przyszłości) to koncept oparty na dziesiątkach rozwiązań technologicznych przygotowanych przez polskie firmy, który prezentuje jak technologia ma szanse transformować tkankę miejską dla dobra swoich mieszkańców. Portfolio tych rozwiązań odpowiada na codzienne wyzwania obywateli oraz firm i instytucji w ich otoczeniu. Koncepcja Miasta Przyszłości powinna zapewniać maksymalnie kompleksowe ujęcie odpowiedzi na problemy mieszkańców i ich wyzwania związane z codziennym życiem. Dotyczą one wielu aspektów funkcjonowania miasta, czyli infrastruktury, gospodarki przestrzennej, edukacji i kultury, samorządności, bezpieczeństwa oraz rozrywki. Wszystkie one powinny być traktowane z jednakową uwagą, aby cały organizm funkcjonował optymalnie. To już nie tylko zbiory budynków, usług i rozwiązań, ale i powiązania, dzięki którym mieszkańcom żyje się bardziej komfortowo. Smart city powinno także zapewniać warunki i infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości.

MS MP 2019 / autor: Max Wysocki, Fratria

Jak zatem prezentuje się Miasto Przyszłości? Każde może mieć indywidualny charakter, a oto niektóre z innowacji, jakie miasta mogą wdrażać, żeby już dziś zrobić krok w cyfrową przyszłość. Jednym z wyzwań w przestrzeniach miejskich, szczególnie w odniesieniu do dużych miast są miejsca parkingowe. Dzięki platformie Metropolis firmy Asseco możliwe jest nie tylko monitorowanie ilości miejsc parkingowych w mieście, ale również szybkie i sprawne znalezienie wolnej przestrzeni do zaparkowania. Opłacenie parkingu także odbywa się przez aplikację. Metropolis posiada również możliwość pomiaru kluczowych wskaźników związanych z jakością powietrza na terenie aglomeracji, a dzięki narzędziom GIS (systemom informacji geograficznej) umożliwia np. tworzenie map hałasu, smogu czy emisji CO2. W ramach platformy oferowany jest również Przewodnik Turystyczny Metropolis – chętni mogą odwiedzać nowe miejsca i być na bieżąco z kulturalną oraz gastronomiczną ofertą miasta. Aplikacja zezwala także na opcję wprowadzania własnych ocen, zapamiętywania tras, dodawania zdjęć i zdobywania kolejnych osiągnięć.

Metropolie to sieci dróg i rozbudowany system transportu miejskiego, łączący dostępne środki lokomocji – autobusy, tramwaje, kolej, metro czy trolejbusy. Realizowany przez firmę Innobaltica system Wspólny Bilet, w ramach którego mieszkańcy województwa pomorskiego dostaną jeden bilet łączący ponad stu przewoźników, zróżnicowane taryfy i ceny biletów oraz system informacji. Pasażerowie będą także mieli dostęp do jednego systemu płatności za podróż.

Inteligentne miasto to także zrównoważone wykorzystanie przestrzeni, zarówno mieszkalnej jak i komercyjnej. Dobrym przykładem jest system Iconics - rozwiązanie z zakresu proptech czyli technologii skierowanych do sektora nieruchomości – pomaga nie tylko znacznie zredukować koszty związane z poborem energii, ale także znacząco zmniejszyć ślad węglowy. Kompleksowy pakiet zarządzania obiektami, działający w chmurze Microsoft, pracuje w oparciu o sensory IoT, monitorujące takie czynniki jak ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie, przejazd wind czy stan systemów bezpieczeństwa budynków.

Innym przykładem wykorzystania technologii jest realizowany przez firmę Skanska projekt Connected by Skanska, w ramach którego „cyfrowe serce” budynku, do spółki z rozmieszczoną setką czujników tworzą wirtualny krwiobieg, dzięki któremu pozwalają na analizę m.in. takich parametrów, jak sposób wykorzystania powierzchni do pracy i części wspólnych biur, dostępność sal konferencyjnych a nawet nawyków związanych z użytkowaniem biura.

Ważnym elementem Miasta Przyszłości są także miejsca odpoczynku – ławki wyposażone w porty USB, odtwarzacze mp3 oraz ekrany e-paper – SmartBench firmy Seedia. Dzięki nim mieszkańcy mają szansę zamienić park we własną, spersonalizowaną przestrzeń,. W mieście pojawiają się także inteligentne pojemniki na odpady, dzięki którym śmieci przestaną zalegać w kontenerach – będą na bieżąco segregowane oraz wywożone. Zmiana, na pierwszy rzut oka drobna, może dotyczyć także automatycznych latarni na ulicy, które zaświecą się jaśniej, gdy tylko ktoś będzie się zbliżał.

Paczki z zakupami dostarczy autonomiczny dron firmy Pentacomp, który przy okazji przeanalizuje okolicę, badając poziom zanieczyszczeń w powietrzu i następnie przekaże te informacje do systemu miejskiego Asseco Metropolis.

Wdrażanie w życie koncepcji inteligentnego Miasta Przyszłości, które czerpie z potencjału technologii cyfrowych nie musi odbywać się w modelu rewolucji, która zmienia wszystko od razu. To raczej ewolucyjny projekt, zaplanowany na lata. Kluczowe jednak jest wypracowanie strategii cyfrowej transformacji miasta. Głównym celem wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych w życie jest poprawa jakości życia mieszkańców miast, ekologia i poprawa jakości usług dla obywateli, w tym szczególnie edukacji i ochrony zdrowia – mówi Tomasz Dorf odpowiedzialny za segment MŚP w polskim oddziale Microsoft.

Inne rozwiązania wchodzące w skład miasta przyszłości: IQEnergia, Raccoon, Focus Telecom, 4mobility, Future Processing, Hexagon, Migam, Querona, Solaris, Digital Teammates.

Technologiczna pomoc w służbie dla zdrowia

MS MP 2019 / autor: Max Wysocki, Fratria

Cyfrowa transformacja w sektorze zdrowia to korzyści dla wszystkich stron. Kluczowa jest stopniowa, ale konsekwentna reorganizacja systemu ochrony zdrowia, aby był on w stanie, przy wykorzystaniu rozwiązań takich jak telemedycyna czy sztuczna inteligencja, odpowiedzieć na potrzeby pacjentów. To właśnie oni powinni być w centrum cyfrowej transformacji, której celem są konkretne usprawnienia dla wszystkich. Pacjenci uzyskują większą dostępność świadczeń i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a profesjonaliści medyczni zmniejszenie poziomu biurokracji, wsparcie w codziennych decyzjach terapeutycznych i większą interakcję zarówno z pacjentem, jak innymi uczestnikami procesu – mówi Krzysztof Charszla, ekspert w zakresie transformacji cyfrowej sektora samorządowego w polskim oddziale Microsoft.

Partnerzy zaangażowani w tworzenie Ochrony Zdrowia Przyszłości zaproponowali innowacyjne rozwiązania, które w znaczny sposób mogą zreformować całą ścieżkę e-zdrowia dla pacjentów.

Jednym z nich jest platforma rehabilitacyjna Gabos, która pozwala na bieżącą konsultację z fizjoterapeutą

w zakresie postępów w leczeniu. Eliminuje to konieczność zapisów i oczekiwania na termin, tylko po to, by zadać lekarzowi kilka pytań. Podobne korzyści można zyskać także dzięki aplikacji Comarch Concierge - platformie do umawiania wizyt i konsultacji zdalnych, co znacznie pomaga w usprawnieniu całego procesu pod względem logistycznym – m.in. dzięki wyeliminowaniu czasu spędzanego w kolejkach. Platforma precyzyjnie określa również czas przewidziany na wizytę w przychodni i automatycznie synchronizuje się z prywatnym kalendarzem pacjenta, proponując mu najbardziej optymalne terminy. Korzyść płynie także z opcji zdalnego zamawiania recept i skierowań, a także korzystania z bazy wiedzy i opcji bieżącego monitorowania stanu zdrowia przez lekarza prowadzącego.

Kolejny system, Medic zaprojektowany przez ecom, wirtualnie przechowuje całą dokumentację medyczną i umożliwia lekarzowi pierwszego kontaktu dostęp do danych, również z poziomu telefonu, co ma znaczenie szczególnie podczas wizyt domowych. Przeprowadzana diagnostyka jest dodatkowo przetwarzana w aplikacji Carna Life, przy pomocy, której pacjenci w bardzo prosty sposób mogą rejestrować swoje badania, a lekarze je opisywać. Analizę danych wspomagają inteligentne algorytmy, które odpowiadają za interpretację wyników i ich priorytetyzację konsultacji, jeśli te wymagają interwencji specjalisty medycznego.

W zarządzaniu pacjentami i płynnością obsługi procesów pomaga również rozwiązanie KenSci, które na bieżąco monitorujące m.in. liczbę oczekujących, długość wizyty czy obłożenie sal w poszczególnych placówkach medycznych. Comarch Healthcare oferuje natomiast wsparcie zdalnej opieki senioralnej. Bez względu na miejsce, w którym przebywamy, możemy dowiadywać się o stanie zdrowia najbliższych i mieć pewność, że objęci są oni fachową opieką.

MS MP 2019 / autor: Max Wysocki, Fratria

Pozostałe firmy tworzące rozwiązanie transformujące opiekę medyczną przyszłości: Telemedico, MedApp

W pogodni za lepszą edukacją

MS MP 2019 / autor: Max Wysocki, Fratria

Transformacja edukacji zaczyna się od zmian w myśleniu - postrzeganiu roli nauczyciela i istoty pracy pedagogów. Technologia, którą angażujemy w proces nauczania, jest jednym z elementów, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości uczniów i de facto całej naszej gospodarki w przyszłości. Poprzez cyfrową transformację obecnego świata i dotychczasowego sposobu życia, niezaprzeczalnie zmienia się także rynek pracy, do którego szkoła ma za zadanie przygotowywać dzisiejszych uczniów, a przyszłych pracowników i przedsiębiorców. Jak prognozuje OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), aż 65% dzieci rozpoczynających dziś edukację, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

Edukacja, która nie podąża za rozwojem technologii, nie będzie w stanie przygotować uczniów do życia i pracy w realiach, które czekają ich po zakończeniu nauki. Koncept Szkoły Przyszłości Microsoft opera się o cały wachlarz rozwiązań partnerskich, które wspomagają proces transformacji sektora edukacji w różnych jego wymiarach – mówi Katarzyna Węglińska, ekspert w zakresie transformacji sektora edukacji w polskim oddziale Microsoft.

Za przykład może posłużyć firma Skriware – polski startup dostarczający autorskie rozwiązania edukacyjne oparte o technologię druku 3D. Firma opracowała w pełni zintegrowany ekosystem składający się z łatwych w obsłudze drukarek 3D, programowalnych robotów, platformy e-learningowej i wirtualnej biblioteki z gotowymi do wydruku modelami oraz kreatora modeli 3D. Produkty Skriware pomagają w pełni wykorzystać możliwości związane z nauką technologii druku 3D w celu kształcenia najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji w obszarze STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics).

Inne rozwiązanie, dostarczone przez firmę NUADU, to platforma wspierająca proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki. Oferuje dostęp do treści zgodnych z podstawą programową, tworzonych przez wiodących wydawców edukacyjnych i doświadczonych nauczycieli w postaci wyczerpującego banku ćwiczeń oraz bogatej kolekcji zasobów dydaktycznych.

Częstym problemem, z którym boryka się sektor edukacji, jest niedostosowanie programu nauczania do wymogów zmieniającego się świata, który stawia przed nami nowe wyzwania i kreuję potrzebę nowych umiejętności. Szkoła Przyszłości powinna wspierać rozwój takich kompetencji, na wszystkich etapach edukacji. Można to zmienić, m.in. poprzez większy nacisk na pracę zespołową, prowadzenie projektów czy sztukę prezentacji, a także utworzenie zajęć z przedsiębiorczości, zarządzania budżetem domowym czy prowadzenia działalności gospodarczej (PDG). Uczestnicy przeprowadzanych symulacji biznesowych Revas mogą zarządzać wirtualną firmą w 1 z 10 branż, dopasowanych do ich kierunku kształcenia, zawodu lub zainteresowań (np. warsztat samochodowy, salon fryzjerski, biuro podróży, serwis IT). Zdobywają praktyczne doświadczenie w podejmowaniu decyzji menedżerskich, prognozują popyt, zatrudniają pracowników, kupują sprzęty i zasoby, ustalają ceny swoich produktów. Konkurują między sobą, zdobywając realne kompetencje społeczne i ekonomiczne takie jak szybkie rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie, analiza danych oraz trening pracy w grupie.

CognitivX firmy Leaware to innowacyjne narzędzie także oferowane w ramach Szkoły Przyszłości. Wykorzystując algorytmy rozszerzonej inteligencji (AI), rozpoznaje charakterystyczne cechy ludzi. „Jednym z wielu obszarów zastosowania aplikacji jest zwiększanie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Rozwiązanie pozwala na detekcję oraz identyfikację osób wchodzących lub wychodzących ze szkoły. Podnosi bezpieczeństwo i eliminuje zagrożenia związane z wtargnięciem osób nieuprawnionych.

Pozostałe firmy tworzące rozwiązania dla Szkoły Przyszłości: WES.EXPERT, Iconics, Euvic, Apzumi

mw