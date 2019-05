Foteliki samochodowe marki CYBEX najlepsze

Foteliki samochodowe marki CYBEX Sirona Z i-Size R i Cloud Z i-Size uzyskały jedne z najlepszych wyników w renomowanym, europejskim teście fotelików samochodowych przeprowadzonym przez ADAC. Oba foteliki otrzymały ocenę „dobry”. Modelom Cloud Z i-Size finalnie przyznano ocenę „1.7”, a fotelik Sirona Z i-Size R otrzymał ocenę „1.9”.

Fotelik samochodowy CYBEX Sirona Z i-Size R uzyskał tak świetny wynik w poszczególnych kategoriach testowych, dzięki następującym funkcjom: Bezpieczeństwo (1.5): ADAC uznał, że fotelik Sirona Z i-Size R posiada „bardzo dobre” wyniki bezpieczeństwa podczas zderzenia bocznego oraz „dobre” w przypadku zderzenia czołowego. Dotyczy to w szczególności fotelików samochodowych dla dzieci do lat 4. Zarówno zintegrowany system ochrony bocznej ( L.S.P.), jak i skorupa absorbująca energię zapewniają ochronę na bardzo wysokim poziomie. Obsługa (2.4): fotelik CYBEX Sirona Z i-Size R można szybko i łatwo zamocować do bazy Z. Wskaźniki montażu pomagają zapobiec ewentualnemu, niewłaściwemu użyciu. Ergonomia (1.9): fotelik samochodowy oferuje aż 5 pozycji odchylania, w tym pozycję leżącą i siedzącą

CYBEX Sirona Z i-Size R to kolejny wysoko oceniony fotelik samochodowy, który użytkowany może być wyłącznie tyłem do kierunku jazdy. Dla dzieci mających mniej niż 105 cm jest to najbezpieczniejszy sposób podróżowania. Fotelik przeznaczony jest dla dzieci najmłodszych, już od urodzenia (45 cm wzrostu) do 105 cm wzrostu, o wadze maksymalnej do 18 kg. Sirona Z i-Size R posiada dodatkowo innowacyjną funkcję obrotową, która ułatwia wkładanie i wyjmowanie dziecka z samochodu.

Fotelik CYBEX Sirona Z i-Size, który także został poddany testom, uzyskał taką samą ocenę „dobrą”, jak modele CYBEX Sirona Z i-Size R, w pozycji tyłem do kierunku jazdy.

Doskonały wynik fotelika Cloud Z i-Size wynikał z jego funkcji, w danych kategoriach testowych:Bezpieczeństwo (1.4): ADAC uznał, że fotelik CYBEX Cloud Z i-Size ma „dobre” wyniki bezpieczeństwa podczas zderzenia bocznego oraz „dobre” w przypadku zderzenia czołowego. Zarówno zintegrowany system ochrony bocznej ( L.S.P.) jak i skorupa absorbująca energię zapewniają ochronę na bardzo wysokim poziomie. Te punkty wyróżniają foteliki CYBEX na tle innych w testach. Obsługa (2.0): Jeśli samochód nie posiada systemu ISOFIX, fotelik może być zabezpieczony pasami pojazdu. W łatwy i szybki sposób można go zamocować do bazy Z, umożliwiając obrócenie fotelika w kierunku drzwi samochodu. Ergonomia (1.6): Fotelik posiada zintegrowany z pasami zagłówek, który może być regulowany w 11 pozycjach. Dzięki temu fotelik „rośnie” wraz z dzieckiem. Wyciągana wkładka dla noworodka pozwala na przyjęcie przez dziecko niemal płaskiej pozycji leżącej.

Fotelik CYBEX Cloud Z i-Size jest odpowiedni dla noworodków i niemowląt o wzroście od 45 do 87 cm i wadze maksymalnej do 13 kg.

Oba foteliki samochodowe są częścią systemu CYBEX Z-Line i mogą w prosty oraz bezpieczny sposób zostać zamontowane w samochodzie przy pomocy bazy Z. Użytkowanie tych dwóch fotelików samochodowych pozwala na bezpieczne przewożenie dziecka od urodzenia do czasu, gdy osiągnie 105 cm wzrostu (do około 4 roku życia).