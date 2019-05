Orlen rozmawia z Rosjanami o ropie

Prowadzimy rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie wznowienia dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”; myślimy, że najbliższe spotkanie 3 czerwca w Moskwie będzie przełomowe - mówił dziennikarzom prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prowadzimy rozmowy ze stroną rosyjską. Najbliższe spotkanie 3 czerwca; myślimy, że będzie to spotkanie przełomowe - powiedział Obajtek pytany przez dziennikarzy o kwestię wznowienia dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”.

Dopytywany, jak przebiegają negocjacje z Rosjanami, nie chciał zdradzić szczegółów.

Negocjacje trwają, nie można zdradzać kuchni negocjacji. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz - powiedział szef Orlenu. - Nasze rafinerie pracują na pełnych obrotach poprzez proces dywersyfikacji, poprzez nasze rezerwy strategiczne i operacyjne w pełni zabezpieczamy rynek - zapewnił.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Obajtek nie chciał ujawnić, jakie straty poniósł płocki koncern w związku z przerwą w dostawach ropy z Rosji. Wskazał, że firma „analizuje i liczy” i obecnie - jak mówił - „nie jest pora na taką informację”.

Dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie rynku polskiego i rynek polski jest zabezpieczony - zapewnił.

19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem „Przyjaźń” płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa. PERN, aby ochronić polski system przesyłowy i instalacje rafineryjne, 24 kwietnia wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej rosyjskiej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego systemu przesyłowego do bazy w Adamowie. Spółka podjęła taką decyzję na prośbę klientów, dla których świadczy usługę transportu rurociągowego zakupionej przez nich ropy. Tranzyt ropy wstrzymała także ukraińska Ukrtransnafta, a 30 kwietnia także białoruski operator. Tego dnia rano Homeltransnafta całkowicie wstrzymała pobór ropy z Rosji, aby móc wypompować z rurociągu zanieczyszczony surowiec.

We wtorek płocki koncern poinformował, że wznowiono dostawy dobrej gatunkowo ropy rurociągiem „Przyjaźń” do należącej do Orlenu rafinerii w Litvinovie w Czechach.

Unipetrol otrzymał informację od lokalnego operatora o wznowieniu dostaw dobrej gatunkowo ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie, należącej do Grupy Orlen - podał PKN Orlen.

Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak zapowiadał 19 maja, że dostawy ropy naftowej do Polski przez rurociąg „Przyjaźń” zostaną wznowione 20 maja.

Przedstawiciele polskich i niemieckich rafinerii rozmawiali niedawno z Rosjanami w Warszawie nt. wznowienia dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Ustalono, że dostawy mogłyby zostać wznowione po 9 czerwca; warunkiem jest przyjęcie reklamacji polskich i niemieckich rafinerii - poinformował PERN.

PAP, MS