PKO BP potrójnie doceniony

Jury konkursu Power of Content Marketing Awards 2019 nagrodziło działania komunikacyjne PKO Banku Polskiego.

Złoto zdobył projekt „Akademie i Młodzieżowcy – PKO Bank Polski Oficjalny Bank Ekstraklasy”, za kompleksowe podejście do tematu, będącym ważną częścią komunikacji banku w dedykowanych kanałach w social media. Srebro przyznano kampanii z Maciejem Musiałem „Możecie, ale nie musicie”, za dopasowanie do potrzeb odbiorców. Brązem wyróżniono projekt „PKO NOW! Nowa Organizacja i Współpraca”, za różnorodność contentową w dotarciu do pracowników. W finale konkursu znalazły się również działania komunikacyjne w ramach programu „PKO Biegajmy razem”, 4. PKO Biegu Charytatywnego, a także album „100 lat śmiałych decyzji PKO Banku Polskiego”.

Udało nam się zrobić coś z niczego. Jesteśmy mega zadowoleni zarówno z projektu jak i z nagrody. Będziemy rozwijać ten temat - mówi specjalnie dla portalu wPolityce.pl dyrektor ds. marketingu sportowego PKO BP Mariusz Chłopik.

PKO Bank Polski jest partnerem głównym i oficjalnym bankiem Ekstraklasy. Jednym z kluczowych aspektów współpracy z Ekstraklasą jest promocja szkolenia młodzieży, rozwój ligi i młodych piłkarskich talentów w Polsce. Cel ten realizowany jest w ramach projektów:,,Młodzieżowiec miesiąca” – nagroda przyznawana przez bank młodym piłkarzom, „Liga od kuźni” i „Prawda szkolenia” – cykle wideo o Akademiach piłkarskich z całej Polski oraz „Kandydat na gwiazdę” - wywiady z młodzieżowcami publikowane w mediach własnych banku.

Również do młodych adresowana była kampania „Możecie, ale nie musicie”. Ambasadorem banku i przewodnikiem młodzieży po bankowej ofercie jest w niej Maciej Musiał. Narzędzia, kanały komunikacji oraz język dostosowane zostały do preferencji grupy docelowej akcji. Celem było zaangażowanie odbiorców kampanii do interakcji w kolejnych jej odsłonach. Dano im możliwości decydowania o przygodach Maćka i zapraszano „za kulisy” akcji. (Dowiedz się, co Maciek musiał, zanim założył PKO Konto dla Młodych)

PKO Bank Polski skutecznie realizuje strategię transformacji cyfrowej m.in. prowadząc program „PKO NOW! Nowa Organizacja i Współpraca”, który oznacza m.in. interdyscyplinarność, kolokację w jednej przestrzeni, autonomię w działaniu czy zmianę kultury organizacyjnej. Działania komunikacyjne i edukacyjne są realizowane w ramach szkoleń i meet-upów z metodyk zwinnych. Pracownicy są na bieżąco informowani o postępach i efektach pracy Formacji oraz rekrutacji do zespołów.

Konkurs Power of Content Marketing Awards jest organizowany przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska. Jego celem jest promocja wysokich standardów tworzenia krajowych projektów content marketingowych.

