W Zielonce powstanie fabryka rakiet

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z Zielonki podpisały umowę z wykonawcą na budowę kompleksu produkcyjno-serwisowego pocisków rakietowych NSM. Inwestycja jest powiązana z projektem offsetowym realizowanym w WZE S.A. w ramach pozyskania przez Siły Zbrojne RP Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu budynków wraz z wyposażeniem specjalnym pozwalających na produkcję, serwisowanie i certyfikację pocisków rakietowych. Inwestycja jest częścią realizowanego planu ustanawiania w Grupie Kapitałowej PGZ nowych zdolności rakietowych. Wartość inwestycji wynosi ponad 30 mln zł.

Stworzenie centrum serwisowego dla NSM pozwoli WZE S.A. na zapewnienie zdolności remontowo-serwisowych i certyfikacji tych pocisków w kraju, eliminując konieczność wysyłania ich za granicę. Zidentyfikowaliśmy również inne możliwości wykorzystania potencjału centrum, które będziemy chcieli wykorzystać w innych projektach rakietowych z udziałem naszych spółek z Grupy PGZ – powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu PGZ S.A.

WZE S.A. jest beneficjentem dwóch umów offsetowych z firmą Kongsberg, producentem systemów NSM. W ramach wykonania pierwszej umowy w Spółce wybudowano i uruchomiono Centrum Wsparcia Serwisowania i Zarządzania Konfiguracją Systemu NSM. Druga umowa offsetowa zakładała powstanie infrastruktury służącej do tzw. mid-life upgrade (MLU) i ponownej certyfikacji pocisków rakietowych typu NSM będących na wyposażeniu Morskiej Jednostki Rakietowej. Założeniem tego projektu jest zabezpieczenie Morskiej Jednostki Rakietowej w zakresie gotowości bojowej pocisków rakietowych typu NSM.

Dla WZE S.A. zaangażowanie się w tego typu przedsięwzięcie pozwala na rozszerzenie zakresu obsługi Wojska Polskiego w obszarze produkcyjno-serwisowym. Jednocześnie ustanawiane są zdolności do produkcji pocisków NSM jak i innych pocisków rakietowych tej klasy. Zgodnie z podpisaną dziś umową inwestycja zostanie zakończona na przełomie 2019/2020 roku – powiedział dr inż. Przemysław Kowalczuk, prezes zarządu i dyrektor naczelny Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

Przejęcie know-how w zakresie produkcji i serwisowania pocisków rakietowych oraz wdrażanie kultury i organizacji pracy centrum zgodnie ze standardami NATO wpłynie pozytywnie na rozwój firmy w obszarze poziomu technicznego, sposobu organizacji i funkcjonowania.

Pociski rakietowe NSM (ang. Naval Strike Missile) firmy Kongsberg Defence & Aerospace to precyzyjne, poddźwiękowe przeciwokrętowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu piątej generacji. Mogą być one wykorzystywane także do zwalczania celów lądowych. NSM zostały wybrane przez Siły Zbrojne RP do użytku w instalacjach artylerii przybrzeżnej. W 2008 roku MON i Ministerstwo Gospodarki podpisały z firmą Kongsberg kontrakty na dostawę wyposażenia Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego (NDR) 3 Flotylli Okrętów, którego głównym uzbrojeniem miały stać się pociski NSM. Zgodnie z kontraktem zakupiono 12 pocisków. Z kolei w 2010 roku podpisano kontrakt na dostawę dla Polski dodatkowych 38 przeciwokrętowych pocisków NSM (uwzględnionych w opcji 36 pocisków oraz dwóch przeznaczonych do prób).

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy rozpoczął służbę w czerwcu 2013 roku. 1 stycznia 2015 roku z została sformowana Morska Jednostka Rakietowa w Siemirowicach. W jej skład wszedł Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy. Dodatkowo utworzono Drugi Nabrzeżny Dywizjon Rakietowy i zamówiono do niego kolejne 24 pociski NSM (wraz z pojazdami, wyrzutniami i radarami).