PZU w koalicji na rzecz prostego języka

Powszechny Zakład Ubezpieczeń, jako pierwsza firma komercyjna, przystąpił do porozumienia propagującego ideę prostego języka w instytucjach. Deklaracja ma na celu m.in. zachęcić pracowników instytucji do tworzenia standardów językowych zrozumiałych dla obywateli.

Instytucje przystępujące do porozumienia zobowiązują się do propagowania idei prostego języka w swoich instytucjach, ale też wśród osób, z którymi współpracują. W deklaracji jest mowa o wprowadzaniu rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz chęci tworzenia standardów językowych i zachęcaniu pracowników do ich stosowania. Deklaracja ma na celu nie tylko wprowadzenie rozwiązań, które mają ułatwić odbiór komunikatów, to także podejmowanie próby uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych - bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia.

Cieszę się, że kolejne organizacje przystępują do krzewienia Idei Prostego Języka. Dziś swoimi praktykami i doświadczeniami dzielili się eksperci z Google Poland. Tworzenie takich platform wspólnej wymiany wiedzy pomiędzy administracją oraz biznesem sprzyja transferowi dobrych praktyk. Jest również doskonałym obszarem dalszego wzajemnego doskonalenia. Tym samym Idea Prostego Języka zatacza coraz szersze kręgi z czego jestem osobiście dumna – powiedziała Angelika Możdżanowska, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Dorota Macieja z zarządu PZU Życie powiedziała, że spółka upraszcza język w komunikacji m.in. ze względów biznesowych.

Nie można odnieść sukcesu w biznesie, porozumiewając się w sposób niezrozumiały - zaznaczyła. - Sprawdziliśmy, że w tych obszarach, w których używamy prostego języka, ruch na infolinii spadł o 12 proc., więc to są określone pieniądze, bo klient nie musi dzwonić z pytaniami - dodała.

Podkreśliła, że PZU już wdrożyło zasady prostego języka.

Uprościliśmy już wiele pism, np. w likwidacji szkód. Do końca roku chcemy wprowadzić prosty język w umowach - dodała.

Macieja wskazała też, że ludzie coraz częściej posługują się urządzeniami mobilnymi, za pośrednictwem których chcą załatwiać sprawy biznesowe i urzędowe.

Żeby więc informacje zmieściły się na małym ekranie smartfonu, siłą rzeczy przekaz musi być skondensowany i zrozumiały - zauważyła. - Ponadto jesteśmy największą firmą finansową w tej części Europy i ciąży na nas obowiązek wypracowania nowoczesnego języka biznesu - podkreśliła wiceszefowa PZU Życie.

Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, który podpisał w piątek porozumienie w imieniu Miasta Kalisz oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zaznaczył, że prosty i zrozumiały przekaz w komunikacji z mieszkańcami sprzyja podejmowaniu lepszych decyzji i pozwala oszczędzić czas.

Sygnatariuszami Deklaracji są już m.in. PAP, ZUS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, czy Służba Cywilna. W piątek do deklaracji przystąpiły PZU, Urząd Miasta Kalisza i skupiająca 24 samorządy Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Inicjatorem deklaracji na rzecz prostego języka jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pierwsze deklaracje zostały podpisane 3 października 2018 roku.(

MS, PAP