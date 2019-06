Kreatywna Polska wschodnia

1,2 tys. pomysłów opartych na innowacyjnej usłudze lub produkcie wpłynęło od początku roku do sześciu platform dla start-upów z programu Polska Wschodnia - poinformowało MIiR. Ze wsparcia doradczego w ramach platform korzysta 150 przedsiębiorców.

W Polsce nie ma drugiej inicjatywy, która tak kompleksowo wspiera innowacyjne pomysły biznesowe na tak wczesnym etapie ich rozwoju. Duże zainteresowanie platformami startowymi wśród pomysłodawców oznacza, że ten instrument skierowany do osób, które mają innowacyjny pomysł na usługę lub produkt i chcą skutecznie przekształcić go w dochodowy biznes, jest nie tylko popularny, ale przede wszystkim potrzebny - wskazał cytowany we wtorkowym komunikacie wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.