G. Buczkowski ponownie wybrany na szefa AMICE

5 czerwca w Brukseli Walne Zgromadzenie AMICE wybrało Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Został nim ponownie Grzegorz Buczkowski -i przez trzy lata będzie szefował jednemu z największych zrzeszeń rynku ubezpieczeniowego na świecie.

To olbrzymie wyróżnienie kierować tak dużą i ważną organizacją, która liczy się nie tylko na europejskim rynku ubezpieczeniowym, ale także na forum światowym – komentuje Grzegorz Buczkowski, ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów AMICE. – Walne Zgromadzenie po raz wtóry powierzyło mi tę funkcję, co traktuję nie tylko jako wyraz pełni zaufania, ale przede wszystkim akceptację mojego zaangażowania w rozwój w ubezpieczeń wzajemnych w Europie i na świecie.

Ostatnie lata pokazały, że model zarządzania stosowany przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przynosi doskonałe rezultaty na rynku ubezpieczeniowym. Potwierdza to zdecydowany wzrost znaczenia sektora ubezpieczeń wzajemnych. Jak wynika z raportu Global Mutual Market Share wydanego przez ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation), w 2017 roku w sektorze zatrudnionych było aż 1,16 mln osób – o 24% więcej niż w roku 2007. Obsługiwali oni w sumie 922 miliony posiadaczy polis. Udział światowy w rynku ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych wzrósł z 24% w roku 2007 do 26,7% w roku 2017.

Kadencję Polaka na stanowisku przewodniczącego jednej z największych ubezpieczeniowych organizacji w Europie cechowało między innymi zacieśnianie współpracy między Starym Kontynentem, a TUW-ami działającymi w pozostałych częściach globu.

Jednym z celów, jakie stawiałem przed sobą obejmując funkcję przewodniczącego AMICE, było nawiązanie ścisłej i trwałej współpracy między zrzeszeniem europejskim a ICMIF, czyli globalną instytucją jednoczącą ubezpieczycieli wzajemnych na świecie. Wymiana poglądów, doświadczeń to bezcenne narzędzie, które z pewnością przyczyni się do podtrzymania pozytywnego trendu rozwoju TUW-ów. Warto pamiętać, że poza Europą – w Ameryce Północnej czy Azji działają, właśnie jako ubezpieczyciele wzajemni, prawdziwi giganci tej branży – podkreśla Grzegorz Buczkowski.

Skutecznie wykorzystywany potencjał oraz wzrastające zaufanie klientów ubezpieczeń wzajemnych widoczne są także na rynku polskim. TUW-ami, ich formą działalności i ofertą coraz częściej zainteresowane są krajowe samorządy, placówki ochrony zdrowia, organizacje Kościoła Katolickiego oraz sektor rolny, dla którego model ubezpieczeń wzajemnych może być kluczem do stabilizacji i wzrostu rentowności.

AMICE – Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielni Ubezpieczeniowych w Europie z siedzibą w Brukseli jest organizacją, skupiającą ponad 100 wzajemnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz 5 krajowych stowarzyszeń reprezentujących ponad 750 podmiotów sektora wzajemnego i spółdzielczego, która jednym głosem przemawia wobec Komisji Europejskiej, instytucji nadzorczych i innych uczestników rynku ubezpieczeniowego. Głównym celem AMICE jest reprezentowanie tych ubezpieczycieli i zapewnienie równych warunków działania i rozwoju dla wszystkich form działalności ubezpieczeniowej.

Najwyższym organem zarządzającym AMICE jest Walne Zgromadzenie złożone ze wszystkich jej członków. Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnią kadencję przewodniczącego i pozostałych członków Rady Dyrektorów.

Grzegorz Buczkowski od niemal 25 lat związany jest z branżą ubezpieczeniową, zarządza marką SALTUS Ubezpieczenia. Od 2008 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów AMICE, a od 2016 stoi na jej czele.

Źródło: materiały prasowe