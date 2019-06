W mieszkaniach coraz lepiej

W stosunku do 2010 r. łączna liczba mieszkań i domów w Polsce zwiększyła się o ok. 970 tys. W tym w miastach - o ponad 650 tys. (7,2 proc.), natomiast na terenach wiejskich - o blisko 320 tys. (również o 7,2 proc.) – informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Oznacza to, że warunki mieszkaniowe w naszym kraju systematycznie się poprawiają. Jest to pokłosie rosnących wynagrodzeń i dochodów gospodarstw domowych. Według danych na koniec 2017 r. w Polsce jest w sumie ok. 14,5 mln mieszkań i domów. Ich łączna powierzchnia użytkowa to ponad 1 mld m2.

Przy czym w miastach jest ok. 9,7 mln mieszkań i domów (67 proc. całości), o łącznej powierzchni 628,9 mln m2. Na terenach wiejskich natomiast - prawie 4,7 mln domów i mieszkań, które w sumie mają 439,6 mln m2.

W latach 2010-2017 przeciętna wielkość mieszkania/domu wzrosła u nas o 1,7 m2 i wyniosła 74,0 m. Natomiast średnia powierzchnia użytkowa mieszkania/domu przypadająca na 1 osobę zwiększyła się o 2,5 m2 i sięgnęła 27,8 m2. Przeciętnie mieszkanie ma blisko 4 pomieszczenia. Przeciętna liczba pomieszczeń przypadająca na 1 mieszkanie/dom wynosi 3,82, w tym w miastach 3,57, a na obszarach wiejskich 4,35.

Przy czym mieszkania i domy na obszarach wiejskich są średnio o 28,9 m2 większe niż w miastach. Na wsiach mieszkanie ma średnio 93,5 m2, a w miastach - 64,6 m2. Mieszkania i domy wiejskie są jednocześnie bardziej zaludnione od tych miejskich. Na 1 mieszkanie/dom w miastach przypada średnio 2,37 osoby, a na wsi 3,26. Średnia dla całej Polski to 2,66.

Biorąc pod uwagę korzystne perspektywy dla polskiej gospodarki, w tym rosnące transfery socjalne, można oczekiwać, że sytuacja materialna naszego społeczeństwa będzie ulegać dalszej poprawie. A to z kolei pozwoli utrzymać korzystny trend w obszarze gospodarki mieszkaniowej.

