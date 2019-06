Szkoła przyszłości to więcej niż edukacja

Innowacyjne rozwiązania i najnowsze badania dotyczące wykorzystywania Internetu w polskich szkołach, a do tego wiele inspirujących wskazówek, jak efektywnie wykorzystywać nowe technologie w edukacji – to wszystko znalazło się w programie Kongresu Edukacyjnego NASK “OSE – świat możliwości”.

O tym, czy szerokopasmowy Internet oraz powstająca na jej bazie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest potrzebna polskiej edukacji, rozmawiali uczestnicy kongresu zorganizowanego 7 czerwca w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

Kongres miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie: czy nowoczesne technologie, a głównie dostęp do szybkiego Internetu są w stanie podnosić jakość edukacji i współczesnego kształcenia.

W Centrum Kopernik w Warszawie spotkali się przedstawiciele środowiska edukacyjnego: dyrektorzy szkół, nauczycieli i pedagodzy, którzy przysłuchiwali się wystąpieniom ekspertów i zaproszonych gości.

Kongres NASK otworzył Marek Zagórski, minister cyfryzacji, który przedstawił perspektywy dotyczące rozwoju Ogólnopolskiej Sieć Edukacyjnej, jej głównych założeń i perspektyw rozwoju.

Wskazał, że Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest budowana na bazie sieci światłowodowej.

Najpierw operatorzy telekomunikacyjni przyłączają szkoły do światłowodów, a następnie NASK przyłącza je do OSE, finansowanej z budżetu państwa. Operatorzy, którzy korzystają ze środków Polski Cyfrowej mają taki obowiązek - zaznaczył minister.

Z informacji dostępnej na stronie internetowej OSE wynika, że obecnie tylko 10 proc. szkół w Polsce ma dostęp do internetu o parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych.

Minister Marek Zagórski powiedział, że do końca roku ma być podłączonych do OSE 12 tysięcy szkół – teraz w tym systemie jest ich 2, 5 tysiąca.

Zależy nam by Internet dotarł do każdej szkoły i wszyscy uczniowie, także ci z małych miejscowości mieli równe szanse edukacyjne – podkreślał.

Jednak dostęp do Internetu to dopiero początek drogi. Następny krok to kształtowanie kompetencji nauczycieli, wyposażenie szkół i korekta programów.

Szkoły mają być, zwłaszcza w małych miejscowościach centrum społeczności lokalnej i także technologicznej. Myśląc o OSE nie myślę tylko o Internecie. Chodzi o wiedzę, która uczniowie będą w stanie zdobywać dzięki wykorzystaniu technologii – podkreślał.

Wskazał na wiele istniejących już inicjatyw wspierających młode internetowe talenty m.in. kluby młodych programistów czy takie akcje jak Code Week – Europejski Tydzień Kodowania – najbliższy odbędzie się pomiędzy 5 a 20 października. W tym czasie europejskie państwa ścigają się w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Zaapelował do uczestników kongresu by także zgłaszali swoje szkoły do tej inicjatywy.

Zależy nam, by uruchomić w środowisku szkól: uczniów i nauczycieli poruszenie nowymi technologiami z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu – podkreślał.

Z kolei dyrektor NASK dr hab. Jacek Leśkow mówił o zmianach, jakie niesie ze sobą budowanie sieci OSE.

Tworzy się społeczność sieciowa na miarę cywilizacyjną. Najważniejszy jest bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu, z którego będą mogli korzystać uczniowie nie tylko dużych ośrodków. Ważne jest także bezpieczeństwo korzystania z tego sytemu i budowanie obywatelskiego, technologicznego społeczeństwa.

Społeczność OSE (społeczność „OSE heros”) rzeczywiście już się tworzy i nawet ma swoich bohaterów – to nauczyciele i dyrektorzy, którzy biorą udział w programach i angażują do tego uczniów swoich szkół. Jedną z nich jest szkoła podstawowa w miejscowości Płocino-Tartka w gminie Suwałki, która został wyróżniona na kongresie.

Jacek Leśkow wskazywał także zagrożenia, jakie mogą pojawiać się, wtedy, gdy młodzi ludzie zbyt intensywnie i długo korzystają z sieci. Zwrócił uwagę na takie zjawiska jak: natręctwo cyfrowe, czyli niemożności obycia się bez smartfonu z Internetem, na zaburzenie procesu poznawczego i zmiany osobowości, brak umiejętności filtracji treści i podatność na fake newsy.

Te zagrożenia są realne biorąc chociażby pod uwagę fakt, że z ostatniego badania „Nastolatki 3.0”, przeprowadzonego przez NASK wynika iż - 12 proc, nastolatków spędza w sieci co najmniej 8 godzin dziennie.

Jednak przewag korzystania z nowych technologii jest więcej niż zagrożeń, a od technologii w nauczaniu nie ma odwrotu – dlatego właśnie powstaje ekosystem OSE.

NASK ma w planach stworzenie nie tylko zaplecza technicznego, ale również promowanie aktywnych uczniów i nauczyli wraz z kreowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.