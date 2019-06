Poczta Polska: wysyłamy coraz więcej paczek

W pierwszym kwartale br. liczba listów spadła o 10 proc. w porównaniu z 2018 r. - poinformowała w poniedziałek Poczta Polska. Z informacji firmy wynika, że jednocześnie z roku na rok rośnie liczba paczek.

Od kilku lat europejskie poczty narodowe mają do obsłużenia coraz mniej tradycyjnych listów. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że cały rynek europejski zmniejsza się - wskazała Poczta w opublikowanym w poniedziałek komunikacie.

Dodała, że tradycyjna, papierowa korespondencja jest zastępowana przez środki komunikacji elektronicznej. Szansą na dalszy rozwój jest e-Commerce.

Dlatego Poczta Polska chce rozwijać usługi dla tego segmentu rynku paczkowo-kurierskiego - mówi cytowana w komunikacie rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek.

W 2019 roku spółka odnotowała rosnący trend nadawanych przesyłek Pocztex - od stycznia do kwietnia ich liczba wzrosła o 19,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Jednocześnie rośnie udział przesyłek wysyłanych przez klientów biznesowych z opcją Odbiór w PUNKCIE, czyli miejscu, gdzie klienci mogą zamówione przesyłki odbierać. Pod koniec kwietnia br. już co piąta przesyłka trafiała do sieci, którą tworzą placówki pocztowe, wybrane stacje PKN Orlen, kioski i saloniki RUCH oraz sklepy Żabka i Freshmarket. Obecnie przesyłkę można odebrać w jednym z ponad 11,6 tys. miejsc w całej Polsce.

Od czterech lat Poczta Polska pełni rolę operatora wyznaczonego. Obowiązek wybrania operatora wyznaczonego nakłada na kraje członkowskie Unia Europejska. Celem jest zapewnienie obywatelom - na liberalizującym się rynku pocztowym - dostępu do różnorodnych usług pocztowych, świadczonych po przystępnych cenach, na takich samych zasadach na terenie całego kraju - zaznaczyła Poczta.

Do obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej zalicza się m.in.: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagranicznych do 20 kg, a także paczki dla ociemniałych. Operator jest także zobowiązany do posiadania odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych, świadczenia usługi odbierania i dostarczania listów oraz paczek przez minimum pięć dni w tygodniu, zapewnienia dostępu do poczty dla osób niepełnosprawnych.

Poczta Polska pozostanie operatorem wyznaczonym do 2025 roku.

SzSz (PAP)