PGNiG zwiększy dostawy LNG z USA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Venture Global LNG podpisały porozumienie, które zwiększa wolumen zakupu skroplonego gazu ziemnego o dodatkowe 1,5 mln ton LNG rocznie, podało PGNiG.

Zgodnie z zapisami porozumienia wolumen LNG odbieranego z terminalu Plaquemines począwszy od 2023 roku został zwiększony z 1 mln do 2,5 mln ton rocznie (tj. z 1,35 do 3,38 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) - czytamy w komunikacie.

Tym samym łączny wolumen zakupionego przez PGNiG gazu z obu terminali budowanych przez Venture Global LNG osiągnie 3,5 mln ton LNG rocznie (co odpowiada ok. 4,73 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji). W ramach tej ilości 1 mln ton pochodzić będzie z terminalu Calcasieu Pass, a 2,5 mln ton - z terminalu Plaquemines.

Polska i Stany Zjednoczone mają silny i strategiczny sojusz i przyjaźń, którą wzmacnia wspólne zaangażowanie w bezpieczeństwo energetyczne i zrozumienie, że prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne osiąga się poprzez różnorodność energetyczną. Dzisiejsze ogłoszenie znaczącego rozszerzenia istniejącego partnerstwa LNG między Venture Global i PGNiG jeszcze bardziej umacniają ten cel. Pod kierownictwem prezydenta Trumpa nasze dwa narody rozpoczęły strategiczny dialog energetyczny między USA a Polską, który wzmacnia i wspiera partnerstwa takie jak to. Oczekujemy jeszcze więcej w nadchodzących miesiącach i latach - powiedział sekretarz energii USA Rick Perry, cytowany w komunikacie. Zwiększamy nasz portfel LNG w zakresie wolumenów, które odbierać będziemy z USA po 2022 roku, czyli po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego. Dzięki dobrym relacjom z naszymi amerykańskimi partnerami i skutecznym negocjacjom, uzyskaliśmy możliwość pozyskania dostaw LNG z terminalu Plaquemines na bardzo konkurencyjnych warunkach - wskazał prezes PGNiG Piotr Woźniak. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć nasze strategiczne partnerstwo z Polską i PGNiG, jedną z najważniejszych międzynarodowych firm naftowych i gazowych w Europie. Budowa naszego terminalu Calcasieu Pass przebiega zgodnie z planem, a to porozumienie potwierdza naszą zdolność do zaoferowania naszym zagranicznym partnerom niedrogiego LNG także z terminalu Plaquemines. Oba terminale będą korzystać z tych samych wydajnych i niezawodnych rozwiązań technologicznych, które zapewnia firma Baker Hughes, spółka z Grupy GE (BHGE) - oświadczyli Mike Sabel i Bob Pender, prezesi Venture Global LNG.

W maju br. amerykańska Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) wydała ostateczną decyzję środowiskową dla terminalu Plaquemines LNG oraz towarzyszącej mu infrastruktury gazociągowej - Gator Express Pipeline.

Kontrakty PGNiG z Venture Global LNG zostały zawarte we wrześniu 2018 roku na 20 lat w formule FOB (Free-on-Board). Oznacza to, że od momentu załadunku w terminalu skraplającym to nabywca, czyli w tym wypadku PGNiG, dysponuje ładunkiem LNG i może decydować o jego porcie docelowym - skierować go do Polski albo odsprzedać na globalnym rynku.

Venture Global LNG z siedzibą w Arlington w Wirginii jest dostawcą LNG, które będzie pochodzić z północnoamerykańskich złóż. System procesu skraplania gazu ziemnego zastosowany przez Venture Global LNG wykorzystuje zestaw produktów dostarczanych przez Baker Hughes, spółkę z grupy GE. Venture Global LNG rozpoczęło budowę terminalu Venture Global Calcasieu Pass o przepustowości 10 mln ton LNG rocznie zlokalizowanego u ujścia Kanału Calcasieu do Zatoki Meksykańskiej. Kolejne dwa budowane terminale to Venture Global Plaquemines LNG i Venture Global Delta LNG – oba posiadać będą moc produkcyjną po 20 mln ton LNG rocznie i oba leżą nad rzeką Missisipi na południe od Nowego Orleanu. Venture Global pozyskało dotychczas około 2,2 mld USD kapitału na wsparcie rozwoju swoich projektów.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

