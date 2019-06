Brawo! Na poważnie ruszamy z eksportem zboża

Jeszcze w tym roku uruchomimy państwowy port do przeładunku zbóż, z którego będą mogli korzystać polscy rolnicy - powiedział w czwartek w Sejmie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Ardanowski powiedział, że Polska radzi sobie bardzo dobrze na rynkach międzynarodowych i wciąż poszukuje nowych. Wskazał, że ub. roku eksport był wart ok. 30 mld euro w samej produkcji rolno-spożywczej.

Ardanowski zaznaczył, że jeśli chodzi o eksport zboża, to dla Polski rynkami zbytu są te kraje, które nigdy tego zboża nie będą miały u siebie.

Dodał, że problemem dot. eksportu zbóż z Polski jest brak portów do przeładunków.

Istnieją nabrzeża prywatne, które same decydują, komu pozwolą sprzedawać, podjęliśmy więc decyzje do uruchomieniu państwowego portu do przeładunku zbóż i innych nasion rolniczych. To rozwiąże problem, bo wtedy zorganizowane grupy rolników, duzi producenci, będą mieli możliwość sprzedaży poprzez ten państwowy port - podkreślił.