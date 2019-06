Pękło 400 mld zł w umowach z pieniędzmi UE

Wartość inwestycji z dofinansowaniem UE w Polsce to już 400 mld zł - napisał w piątek na Twitterze minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że liczba takich inwestycji w naszym kraju przekroczyła 50 tysięcy.**

Według Kwiecińskiego fundusze unijne przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju Polski i przyniosły wymierne korzyści.

Jak podkreśla MIiR, pozwalają one m.in. na nadrabianie zaległości rozwojowych; chodzi o budowę dróg i autostrad, modernizację kolei, rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, parków technologicznych czy laboratoriów naukowych.

Fundusze wspierają także rozwój infrastruktury społecznej, służby zdrowia, szkół, ośrodków naukowych i uczelni oraz kultury, sportu, rekreacji i turystyki - w ten sposób podnieśliśmy jej poziom i dostępność - tłumaczy resort.

Według MIiR po 15 latach członkostwa w UE „mamy bardzo korzystny bilans finansowy przepływów między Polską a UE”. Dane Ministerstwa Finansów za okres od 2004 r. do marca 2019 r. pokazują, że z unijnego budżetu pozyskaliśmy 163,7 mld euro, wpłacając jednocześnie do tego budżetu 53,7 mld euro. Oznacza to, że otrzymaliśmy ponad trzykrotnie więcej niż wpłaciliśmy, a bilans netto wynosi niemal 110 mld euro.

PAP, MS