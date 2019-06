Rośnie liczba włamań do bankomatów w Europie

Liczba włamań do bankomatów w Europie w 2018 roku wzrosła o 27 proc., powodując w 21 krajach szkody w wysokości w sumie 36 mln euro - alarmuje w poniedziałek Europol, wzywając do nasilenia walki z grupami przestępczymi dopuszczającymi się takich przestępstw.

Przytaczane przez europejską agencję policyjną dane o zwiększonej liczbie „fizycznych ataków” na bankomaty pochodzą z raportu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpiecznych Transakcji (EAST).

Europol podkreśla, że przestępcy, by zdobyć pieniądze z bankomatów, stosują „ekstremalne sposoby”, takie jak użycie narzędzi tnących, wysadzanie w powietrze czy wyrywanie całego bankomatu ze ściany budynku.

Działania, które zdaniem Europolu mogą przyczynić się do skutecznego zwalczania takich przestępstw, to np. zostawianie w bankomatach mniejszej ilości pieniędzy czy znakowanie skradzionych banknotów, by można było je wyśledzić. Unijna agencja policyjna chce również m.in., by operatorzy bankomatów ulepszali system zabezpieczeń oraz by podnoszono kary za takie przestępstwa. Zdaniem policyjnej agencji ważna jest również wymiana informacji czy materiałów z monitoringu, co ma zwiększyć szanse szybkiego schwytania sprawców.

Europol sugeruje również, że decyzje dotyczące walki z tymi przestępstwami powinny być podjęte „na poziomie europejskim”, by przestępcy, obawiając się schwytania w jednym kraju, nie przenosili działalności do innych państw, gdzie czuliby się bezpieczniej.

SzSz (PAP)