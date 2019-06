Jarosław Matusiewicz ponownie szefem rady UFG

W wyniku wyborów uzupełniających prezes Uniqa Jarosław Matusiewicz został ponownie szefem rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zatwierdziło sprawozdanie UFG za 2018 r. i udzieliło absolutorium zarządowi i radzie

W ubiegłym roku, wspólnie z zarządem UFG, rozpoczęliśmy pracę nad nową strategią Funduszu na kolejne lata. Cieszę się, że otrzymałem mandat do kontynuowania tego przedsięwzięcia - powiedział ponownie wybrany na przewodniczącego rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, prezes Uniqa Jarosław Matusiewicz.

Wybory do rady Funduszu wynikały z upływu kadencji dwóch jej członków (co roku upływa ona dla jej części). Na trzyletnią kadencję członka rady UFG wybrany został również prezes PZU, Paweł Surówka.

W komunikacie poinformowano, że prezes UFG, Elżbieta Wanat-Połeć, prezentując Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, przypomniała, że ponad sześć lat temu, nastąpiła zmiana zasad prowadzenia rachunkowości UFG: z metody kasowej na memoriałową. Dodano, że utworzone zostały rezerwy na wszystkie zobowiązania Funduszu, co w efekcie spowodowało powstanie - z dnia na dzień - ujemnych funduszy własnych w wysokości minus 126 mln złotych (bez środków funduszu pomocowego).

W komunikacie dodano, że „obecnie, na koniec 2018 roku, UFG może pochwalić się już dodatnimi funduszami własnymi w wysokości plus 33,8 mln złotych” (bez środków funduszu pomocowego).

Pokazuje to, że kondycja finansowa Funduszu jest bardzo dobra i chociaż generowanie wysokich zysków nie jest celem UFG, to udało się obudować wartość funduszy własnych dzięki wypracowywanemu przez sześć lat - dodatniemu wynikowi finansowemu - podkreśliła prezes UFG Elżbieta Wanat-Połeć. - Przy czym nie było to łatwe zadanie, gdyż w tym czasie uruchomiliśmy kilka istotnych nowych inwestycji jak na przykład rozbudowę i modernizację baz danych w zakresie bezpieczeństwa. Osiągnięcie stabilności finansowej, pozwala myśleć o niewielkim obniżeniu składki na UFG w najbliższych latach, pod warunkiem, że nie zostanie rozszerzony zakres odpowiedzialności Funduszu - dodała prezes UFG.