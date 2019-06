W Japonii jest problem z kierowcami - staruszkami

Władze Japonii przedstawiły pakiet środków, mających zapobiegać wypadkom drogowym powodowanym przez kierowców w zaawansowanym wieku - podała agencja AFP. Jest to reakcja na serię takich wypadków w ostatnich miesiącach, w których ucierpiały dzieci.

Japoński rząd do końca września przeprowadzi inspekcje bezpieczeństwa dróg prowadzących do szkół i będzie promował korzystanie z pojazdów zaopatrzonych w systemy awaryjnego hamowania, by zapobiec zagrożeniom związanym z przypadkowym naciskaniem pedału gazu. Podejrzewa się, że takie działanie było przyczyną części wypadków.

Władze przeanalizują również możliwość wykorzystania car-sharingu (współużytkowania samochodów osobowych) oraz próbnego wprowadzenia pojazdów autonomicznych w górskich rejonach wiejskich - podała francuska agencja, powołując się na przedstawicielkę rządu w Tokio.

Rozważane jest również wprowadzenie specjalnego rodzaju prawa jazdy dla osób w zaawansowanym wieku, które upoważniałoby do kierowania wyłącznie pojazdami wyposażonymi w systemy hamowania awaryjnego.

Co czwarta osoba powyżej 80. roku życia w Japonii codziennie prowadzi samochód - wykazała rządowa ankieta, której wyniki opublikowano we wtorek. Jest to jedno z wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa tego kraju.

W maju w zachodniej części Japonii samochód wjechał w grupę przedszkolaków, zabijając dwoje z nich i raniąc kilkoro innych. Miesiąc wcześniej pojazd prowadzony przez 87-latka zabił matkę z trzyletnią córką.

Według raportu ONZ opublikowanego w poniedziałek Japonia ma najmniejszy na świecie odsetek osób w wieku pracowniczym w porównaniu z liczbą osób w wieku 65 lub więcej lat - podała agencja Kyodo.

Według prognoz ONZ liczba osób w wieku co najmniej 80 lat na świecie ma się potroić - wzrośnie ze 143 mln w 2019 roku do 426 mln w roku 2050.

SzSz PAP