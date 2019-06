Wizjonerzy poszukiwani

Jeszcze do 25 czerwca trwa nabór do Szkoły Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju. To już druga edycja międzynarodowego programu edukacyjnego dla młodych przedsiębiorców technologicznych z całej Polski organizowanego we współpracy z Allegro.

Biorąc udział w czterotygodniowych warsztatach w Warszawie i Berlinie, będą oni mieli okazję poznawać i rozwijać kluczowe kompetencje przyszłości i wykorzystywać je we własnych innowacyjnych projektach

Światowy rynek pracy na naszych oczach podlega wielkim przeobrażeniom. Wielkim wyzwaniem, także dla Polski, jest umiejętność podążenia za tymi nowościami. W 2016 r. na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Davos zarysowano tzw. zawodowe kompetencje przyszłości – z myślą o roku 2020. Dziś ta przyszłość powoli staje się teraźniejszością, a rynek łaknie utalentowanych młodych przedsiębiorców, którzy wprowadzą na niego swoje innowacyjne myślenie.

Szkoła Pionierów PFR ma za zadanie wesprzeć tych wizjonerów w tworzeniu projektów, które mają szansę zostać później skomercjalizowane i zaistnieć na polskim, ale również globalnym rynku.

Szkoła Pionierów PFR jest częścią strategii rozwoju polskiego ekosystemu innowacji i odpowiada na realne potrzeby rynku. Jest to największy projekt inwestycyjny venture capital w CEE – tylko fundusze VC zarządzane przez PFR Ventures mają do zainwestowania w innowacyjne projekty ponad 3 mld zł. Jednak samo finansowanie to nie wszystko. Potrzebne jest tzw. smart money, czyli połączenie pieniędzy z know-how i kompetencjami biznesowymi. Tę lukę kompetencyjną wypełnia Szkoła Pionierów PFR – mówił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

PFR wraz ze swoim partnerem – Allegro do dyspozycji uczestników oddaje ekspertów oraz praktyków biznesu. Podczas trzech tygodni warsztatów w Polsce podzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, a także poprowadzą przyszłych pionierów w ich indywidualnych projektach. Ostatni tydzień szkolenia odbędzie się w Berlinie – nowej europejskiej stolicy start-upów. To trzecie miasto na naszym kontynencie z największą liczbą jednorożców, a w 2018 r. zanotowano tam wzrost inwestycji w start-upy aż o 70 proc. W stolicy Niemiec uczestnicy będą mieli możliwość skonfrontowania swojego pomysłu z ekspertami tamtejszego rynku, a także nawiązania kontaktów z zagranicznymi start-upami technologicznymi, międzynarodowymi korporacjami, akceleratorami, funduszami VC i aniołami biznesu.

Prawie połowa berlińskich start-upów pracuje nad cyfrowymi modelami biznesowymi. Warsztaty zagraniczne w tym miejscu umożliwią polskim wizjonerom technologicznym zrozumienie możliwości skalowania swoich projektów poprzez współpracę z przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami z sukcesami na koncie – mówiła Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji PFR.

Na zakończenie tegorocznej edycji programu, podczas uroczystej gali w Warszawie, przyszli polscy pionierzy zaprezentują swoje projekty przed potencjalnymi inwestorami z funduszy VC zarządzanych przez PFR Ventures.

Jesteśmy w kolejnej edycji Szkoły Pionierów PFR, ponieważ wspieramy przedsiębiorczość Polaków w różny sposób. Oczywiście głównie w ekosystemie Allegro, łączącym 17 mln klientów ze 125 tys. profesjonalnych sklepów, ale także w tym innowacyjnym projekcie, który młodym Polkom i Polakom daje kontakt z praktykami nowoczesnego biznesu i pokazuje, że można planować rozwój kompetencji przedsiębiorcy z rozmachem i w bardzo szerokiej perspektywie. Pokazała to już pierwsza edycja, w której powstało kilka naprawdę świetnych projektów, z szansą na rozwój międzynarodowy. Liczę, że i w obecnej edycji pozyskamy wizjonerów, o których świat jeszcze nieraz usłyszy – przekonywał Damian Zapłata, chief commercial officer, członek zarządu Allegro, partnera PFR w programie.

Aby zgłosić się do Szkoły Pionierów PFR, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie startup.pfr.pl i załączyć do niego swoje CV oraz personalny plan rozwoju. Od września w warsztatach weźmie udział 50 młodych osób, które dołączą do programu. Organizator pokrywa koszty szkolenia, wyżywienia w czasie warsztatów oraz podróż i pobyt w Berlinie.

Zawodowe kompetencje przyszłości z Davos