Coraz bliżej decyzji w sprawie stanowisk w UE

Mimo braku decyzji w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej po ostatnim szczycie unijnym jesteśmy jednak bliżej porozumienia. Liderzy coraz lepiej rozumieją, co jest w tej sprawie możliwe - ocenił wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański.

Czwartkowy szczyt UE nie przyniósł odpowiedzi na nurtujące od miesięcy pytanie o to, kto po Jeanie-Claudzie Junckerze obejmie stery w Komisji Europejskiej. Jeszcze przed szczytem z wielu europejskich stolic płynęły sceptyczne głosy, że nazwisko następcy Junckera poznamy w minionym tygodniu.

Początkowo optymizm w tej kwestii wyrażał szef RE Donald Tusk, jednak po rozmowie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem przed rozpoczęciem unijnego szczytu, ocenił, że należy być bardziej ostrożnym niż optymistycznym. Ostatecznie szefowie państw i rządów spotkają się ponownie za tydzień, 30 czerwca, w stolicy Belgii, aby znów dyskutować o obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk.

Szymański ocenił, że RE po szczycie jest mimo wszystko bliżej porozumienia.

Mimo braku decyzji po szczycie Rady jesteśmy jednak bliżej porozumienia. Liderzy państw coraz lepiej rozumieją, co dziś nie jest możliwe w sprawie obsady personalnej w UE - powiedział wiceszef MSZ. - Teraz intensyfikują się poszukiwania scenariusza pozytywnego - odpowiedzi na pytanie, jakie osoby zapewniłyby równowagę polityczną i tym samym jedność UE. Nie wiem, czy ta sytuacja dojrzeje do decyzji 30 czerwca, ale to będzie kolejny ważny krok - dodał Szymański.