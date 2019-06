Bezczelny jak niemiecki NGO. Szmuglują ludzi do Włoch

Łamiąc zakaz wydany przez władze Włoch, statek niemieckiej organizacji pozarządowej Sea Watch 3 z 42 migrantami na pokładzie płynie w kierunku wyspy Lampedusa. Jednostka pod holenderską banderą czekała na zgodę na wpłynięcie do włoskiego portu przez 12 dni.

W kierunku jednostki wysłano łodzie patrolowe włoskiej Straży Przybrzeżnej i Gwardii Finansowej, by ją zatrzymać. W odległości 12 mil od brzegów Lampedusy załoga łodzi Gwardii nakazała statkowi, by się zatrzymał, ale rozkaz ten został zignorowany.

Postanowiłam wpłynąć do portu na Lampedusie. Wiem, czym ryzykuję, ale 42 rozbitków na pokładzie jest u kresu sił. Zawiozę ich w bezpieczne miejsce - oświadczyła kapitan statku Carola Rackete uzasadniając wcześniej swą decyzję.

Zgodnie z nowymi przepisami załodze grozi grzywna w wysokości do 50 tys. euro i konfiskata statku.

Organizacja pozarządowa oznajmiła zaś, że kapitan nie ma innego wyboru. „Europa nas porzuciła” - dodała w oświadczeniu.

Wicepremier, szef MSW Matteo Salvini na wiadomość o wpłynięciu Sea Watch 3 na włoskie wody terytorialne stwierdził: „Imigracja nie może być zarządzana przez nielegalne statki; jesteśmy gotowi powstrzymać wszelkie nielegalne działania”. „Kto popełnia błąd, zapłaci. Europa? Nieobecna, jak zawsze” - napisał Salvini na Twitterze.

Nie wydaję zgody na to, aby ktokolwiek zszedł z pokładu, nie zgodzę się na to nigdy - podkreślił włoski wicepremier. Niemcy i Holandia odpowiedzą za to - ostrzegł.

Salvini zapowiedział, że jest gotów użyć sił porządkowych, by nie dopuścić do tego, by statek z migrantami zawinął na Lampedusę.

Europa musi się obudzić, musi otworzyć oczy - stwierdził zaś drugi wicepremier Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd. Wyraził przekonanie, że niezbędna jest zmiana zasad konwencji z Dublina w sprawie migrantów. Nie jest możliwe to, aby wszyscy migranci dalej schodzili na ląd we Włoszech - dodał w rozmowie z Ansą.

Liderka prawicowego ugrupowania Bracia Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że statek NGO należy skonfiskować, załogę aresztować, sprowadzić migrantów na ląd i odesłać natychmiast do krajów pochodzenia, a następnie „zatopić” Sea Watch 3.

We wtorek Europejski Trybunał ds. Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił wniosek złożony w imieniu 42 migrantów, którzy zwrócili się o natychmiastową interwencję, by rozwiązać kryzys wokół Sea Watch 3 i „nieludzkie traktowanie”, jakim zostali w ich ocenie poddani.

