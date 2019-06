Producenci angażują się w rozwój zdrowej żywności

Od pewnego czasu zwracamy coraz większą uwagę nie tylko na to jak jemy, ale także co jemy. Zarówno konsumenci , jak i producenci poświęcają tej tematyce coraz więcej uwagi i angażują się w rozwój zdrowej żywności.

Ten proces jest coraz szybszy i bazuje na dwu myślach przewodnich: „Im mniej, tym lepiej”, „Jesteś tym co jesz”. Czytamy uważnie, informacje na etykiecie i wybieramy produkty wysokiej jakości, które nie zawierają składników GMO, barwników, alergenów czy sztucznych konserwantów. Na rynku pojawia się coraz więcej takich produktów. W wielu sieciach handlowych czy hurtowniach znajdziemy „zdrową”, czy „eko” półkę praktycznie każdego segmentu produktów spożywczych. Jednym z bardziej popularnych trendów jest dieta bezglutenowa.

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, jakie spożywamy mięso i wędliny. Hitem, który idealnie wpisuje się obecne trendy, jest linia „Natura”, wykreowana w Nove , które jest średniej wielkości zakładem produkcyjnym z północnej Polski . Są to innowacyjne wędliny i kiełbasy, dzięki którym zdrowe odżywianie wcale nie musi oznaczać rezygnacji z dobrze znanych polskich smaków. Kiełbasa Krótka, Kiełbasa Długa, Parówki, Schab, Szynka, Szynka z tłuszczem i Kiełbasa Krakowska są wytwarzane bez użycia glutaminianów, fosforanów, barwników, laktozy, a nawet glutenu. Niektóre wyroby posiadają na etykiecie znak Przekreślonego Kłosa, który oznacza, że należą one do grupy sprawdzonej żywności bezglutenowej, rekomendowanej przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej . Wyroby linii „NATURA” dają wiele możliwości wykorzystania. Aromat oraz uzyskane z naturalnych składników, przyciągające wzrok barwy, urozmaicą każdy posiłek, począwszy od śniadania, przez obiad, pyszne potrawy z grilla, po eleganckie, wykwintne kolacje. Powstałe z najwyższej jakości gatunków mięsa produkty z Nove, zaspokoją podniebienia nawet najbardziej wymagających smakoszy.