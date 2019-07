Węgierski rząd też wprowadza wsparcie dla rodzin

Na Węgrzech weszło w poniedziałek w życie poszerzone wsparcie dla rodzin, którego celem jest zachęcanie młodych ludzi do posiadania dzieci wobec spadku ludności kraju. Pakiet obejmuje m.in. preferencyjny kredyt dla kobiet, które po raz pierwszy wychodzą za mąż.

Wiceminister w resorcie zasobów ludzkich ds. polityki rodzinnej Katalin Novak zaznaczyła na konferencji prasowej w Budapeszcie, że od poniedziałku można już ubiegać się o preferencyjny kredyt do wysokości 10 mln forintów (prawie 135 tys. zł), przysługujący każdej kobiecie do 40. roku życia, która po raz pierwszy wychodzi za mąż.

W momencie narodzin pierwszego dziecka spłacanie kredytu zostanie zawieszone na 3 lata, po drugim dziecku znów na 3 lata, a 1/3 pozostałego zadłużenia nie trzeba będzie spłacać. Jeśli urodzi się także trzecie dziecko, cała reszta zadłużenia będzie umarzana.

Od poniedziałku można również ubiegać się o poszerzone preferencyjne kredyty w ramach rodzinnej ulgi mieszkaniowej (CSOK). W przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci można otrzymać oprocentowany na nie więcej niż 3 proc. kredyt na zakup lub remont mieszkania do wysokości odpowiednio 10 i 15 mln forintów (135 i 203 tys. zł). Nowością jest to, że mieszkanie to może być kupione na rynku wtórnym.

Kolejne przysługujące świadczenie to zwiększona pomoc państwa w spłacaniu kredytów hipotecznych dla rodzin. W razie narodzin drugiego dziecka państwo przejmie spłatę 1 mln ft (prawie 13,5 tys. zł) z kredytu hipotecznego, po urodzeniu trzeciego - 4 mln ft (prawie 54 tys. zł), a po każdym następnym dziecku kolejnego miliona.

Poza tym rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci mogą otrzymać do 2,5 mln ft (33 600 tys. zł) bezzwrotnej pomocy na kupno co najmniej 7-osobowego samochodu.

Novak podkreśliła, że kolejne dwa punkty poszerzonej pomocy dla rodzin - zwolnienie z podatku dochodowego matek z co najmniej czworgiem dzieci oraz objęcie dodatkiem na dziecko (GYED) dziadków - wejdą w życie w styczniu. GYED jest obecnie wypłacany do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, jeśli rodzic w ciągu ostatnich dwóch lat był ubezpieczony przez co najmniej 365 dni. Wynosi 70 proc. średniego wynagrodzenia w poprzednim roku, ale nie więcej niż 208 600 ft (2821 zł).

Wiceminister zaznaczyła też, że trwa program rozwijania sieci żłobków, którego celem jest osiągnięcie 70 tys. miejsc w tych placówkach. Podniesione zostanie ponadto ich dofinansowanie oraz wynagrodzenie pracowników.

Novak dodała, że w przyszłym roku na wsparcie rodzin zostanie przeznaczona rekordowa suma ponad 2,2 bln ft (prawie 29 mld zł).

Liczba ludności na Węgrzech od wielu lat spada. W ubiegłym roku obniżyła się o ponad 41 tys. i wynosi według szacunków Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH) 9,77 mln.

PAP SzSz