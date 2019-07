Iran przyspiesza wzbogacanie uranu

Począwszy od niedzieli 7 lipca Iran będzie zwiększał wzbogacanie uranu do takiego poziomu, jaki będzie mu potrzebny, powyżej limitu 3,67 proc. ustalonego w porozumieniu nuklearnym z 2015 roku - zagroził w środę prezydent tego kraju Hasan Rowhani.

Jeśli pozostali sygnatariusze porozumienia nuklearnego Iranu ze światowymi potęgami nie spełnią swoich obietnic, wówczas reaktor jądrowy w Araku powróci do swoich poprzednich działań po 7 lipca - zapowiedział Rowhani na posiedzeniu Rady Ministrów, z którego nagranie pokazała irańska telewizja państwowa.

Nasza rada jest taka, aby Europa i Stany Zjednoczone poszły po rozum do głowy i powróciły do stołu negocjacyjnego - dodał. - Powróćcie do przestrzegania prawa i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tych warunkach wszyscy możemy przestrzegać umowy nuklearnej .

7 lipca nasz stopień wzbogacania (uranu) nie będzie już wynosił 3,67 proc. Odłożymy to zobowiązanie na bok” - oświadczył irański prezydent, nawiązując do uranu wzbogaconego do zawartości 3,67 proc. rozszczepialnego izotopu U-235. Uzyskamy zawartość powyżej 3,67 proc. do poziomu „jaki chcemy i w miarę potrzeb - dodał.