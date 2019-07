Musimy odrzucić wielką ofensywę zła

Alternatywą jest czas przeszły, gdzie wszystko było niemożliwe, wzbogacony o wielką ofensywę zła. Musimy tę ofensywę odrzucić. Musimy wygrać! - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji „Myśląc: Polska 2019” w Katowicach-informuje portal w Polityce.pl

Naprawdę z całego serca dziękuję naszym wyborcom. Ale to poparcie traktujemy jako zobowiązanie do wytężonej pracy dla Polski. Ta konferencja ma jako swój główny cel wyznaczanie kierunków tej pracy, rozwiązań, które przyjmiemy. Tego, co wiąże się z jej efektywnością, z tym, co jest naszym celem: by ta praca rzeczywiście służyła Polakom i Polsce - podkreślił Jarosław Kaczyński, cytowany przez portal w Polityce.pl.

Prezes PiS ocenił jednocześnie, że to znakomity punkt startu dla naszej pracy.

Nie możemy pozwolić na zmarnowanie tego wielkiego dorobku. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Zaczynamy z dobrego punktu. Teraz od nas zależy, czy będziemy mogli iść dalej skutecznie- mówił Kaczyński podczas katowickiej konwencji.

Zdaniem prezesa PiS musi trwać dobry czas Polski i Polaków. Będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytania, jak działać, co czynić, by ten czas był jak najdłuższy, by ten dobry czas trwał. Jak dodał podczas przemówienia musimy myśleć w dalej sięgającej perspektywie. Trzeba myśleć dalej.

Nie każdy problem da się rozwiązać w cztery lata. O tym musimy pamiętać. To bardzo ważne. Dlatego, by dobry czas Polski i dobry czas Polaków trwał. Powinien trwać i musi trwać. Polska jest dla nas wielką wartością. Warto być Polakiem - twierdzi Jarosław Kaczyński.

