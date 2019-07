Podsłuchiwali b. żonę McCartneya. Teraz przepraszają

Była żona piosenkarza Paula McCartneya, Heather Mills, została w poniedziałek przeproszona przez wydawcę nieistniejącego już tygodnika „News of the World” za naruszenie jej prywatności przez nieautoryzowane podsłuchiwanie wiadomości w jej poczcie głosowej

51-letnia była modelka argumentowała, że wymierzona w nią kampania mająca na celu naruszenie jej dobrego imienia zniszczyła jej reputację, szkodząc m.in. jej relacjom z rodziną i bliskimi przyjaciółmi.

Dzięki dostępowi do poczty głosowej Mills, dziennikarze „News of the World” wiedzieli co robi, o czym rozmawia oraz jakie są jej plany, co pozwoliło im na ujawnianie szczegółów z życia prywatnego modelki.

W ostatnich miesiącach około 90 osób - w tym m.in. piosenkarz Elton John i aktorka Elizabeth Hurley - zawarło ugody w sprawie podsłuchów i uzyskało odszkodowanie od News Group Newspapers, byłego wydawcy „News of the World”.

Prawnik reprezentujący „News of the World” zapewnił w poniedziałek o szczerych przeprosinach właścicieli tytułu. Jak podkreślił, przyznali oni, że „takie działania nigdy nie powinny mieć miejsca”, a dziennikarze nie mieli prawa do ingerencji w życie osobiste celebrytów.

Podobnie jak w przypadku innych spraw dotyczących tego skandalu, który doprowadził do upadku gazety oraz powołania komisji śledczej kierowanej przez sędziego lorda Briana Levesona, Mills oraz jej siostra porozumiały się z wydawcą w sprawie publicznych przeprosin i wysokiego odszkodowania. Jego wartość nie została podana do wiadomości publicznej, ale była żona McCartneya oceniła w poniedziałek, że odszkodowanie, które uzyskała, należy do najwyższych, jakie zasądzono w podobnych sprawach.

Brytyjskie media podają, że w ramach ugody i dzięki odszkodowaniu Mills i jej siostra zrezygnowały z roszczeń wobec tabloidu „The Sun”.

Jak powiedziała Mills, ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy daje jej poczucie, że sprawiedliwość została wymierzona „po latach walki” prowadzonej w imieniu rodziny, swoich organizacji charytatywnych i własnym, ale także ze względu na „tysiące niewinnych osób”, które ucierpiały z podobnych powodów.

W samym 2018 roku koncern News Group Newspapers przeznaczył w budżecie niemal 15 milionów funtów na odszkodowania dla osób, które padły ofiarą podsłuchów telefonicznych.

Afera wybuchła w 2006 roku, kiedy do nielegalnych praktyk przyznał się dziennikarz odpowiedzialny za opisywanie rodziny królewskiej, a w kolejnych latach pojawiły się następne oskarżenia dotyczące podobnych metod pozyskiwania informacji, co w 2011 roku doprowadziło do zamknięcia należącego do Ruperta Murdocha tabloidu „News of the World”.

PAP, mw