Okręty wojenne mają blokować statki z imigrantami

Na straży włoskich portów powinny stać okręty wojskowe, których zadaniem ma być zatrzymanie jednostek organizacji pozarządowych z migrantami - to uzgodnienia komitetu ds. porządku i bezpieczeństwa przy MSW w Rzymie. Pisze o nich prasa we wtorek.

Wicepremier i szef MSW Włoch Matteo Salvini zwołał specjalną naradę w związku z ponownym nasileniem się aktywności organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym, gdzie ratują one migrantów z łodzi i pontonów, oraz w kontekście niedawnych przypadków zawinięcia dwóch jednostek z rozbitkami do portu na Lampedusie mimo zakazu wydanego przez ministerstwo spraw wewnętrznych.

Działający przy tym resorcie komitet do spraw porządku i bezpieczeństwa podjął decyzję o nowych krokach mających zatrzymać rosnącą znów falę migracyjną - pisze „La Repubblica”. Nowa strategia została uzgodniona z kierownictwem sił policji oraz z dowództwem marynarki wojennej i Straży Przybrzeżnej.

Jak podkreśla rzymski dziennik, okręty i łodzie patrolowe włoskich służb, w tym Gwardii Finansowej, mają stać naprzeciwko portów, by uniemożliwić dostęp do nich jednostkom z migrantami na pokładzie.

Ponadto zgodnie z tymi planami łodzie i pontony zmierzające w stronę Włoch muszą być wykrywane, zanim opuszczą wody terytorialne krajów, z których odpływają. W tym celu mają zostać użyte radary, będą też prowadzone patrole lotnicze i morskie. W chwili zlokalizowania łodzi komunikat o niej będzie wysyłany do straży przybrzeżnej kraju, z którego wypłynęła, by to ona interweniowała w celu jej zatrzymania.

Gazeta zaznacza, że krajom tym, czyli głównie Libii i Tunezji, brakuje ludzi i środków do podejmowania takich interwencji. Władze Włoch postanowiły wic przekazać libijskiej straży przybrzeżnej 10 kolejnych łodzi patrolowych. Jednocześnie Włochy przystąpią do rozmów z Tunezją, aby od tamtejszych służb morskich otrzymać gwarancję podjęcia działań.

W związku z napięciami w rządzie, zwłaszcza między MSW a ministerstwem obrony na tle migracji, premier Giuseppe Conte zwołał na wtorek specjalną naradę.

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami stopniowego wzrostu liczby jednostek transportujących migrantów, które zbliżają się do naszych wybrzeży i nalegają na zacumowanie w naszych portach. Dlatego pilnym zadaniem jest koordynacja inicjatyw kompetentnych ministrów, także po to, by uniknąć ich dublowania czy nieporozumień - napisał Conte w liście do szefów resortów.

Dziennik „La Stampa”, informując o ustaleniach dotyczących nowej strategii w odpowiedzi na nasilenie się fali migracyjnej, zaznacza, że MSW obawia się lata pod znakiem kryzysu. Kroki te potwierdzają też jednak - ocenia komentator turyńskiej gazety - że wicepremier Salvini „przejął pełnię władzy w rządzie”.

SzSz PAP