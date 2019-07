Co trzecia rodzina złożyła już wniosek o 500 plus

W pierwszym tygodniu funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” w nowej odsłonie rodzice złożyli łącznie ponad 1,7 mln wniosków online, co stanowiło ok. 38,8 proc. rodzin, które mogą skorzystać z programu - poinformowała szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa.

Oznacza to, że co trzecia rodzina złożyła już wniosek o świadczenie wychowawcze - podkreśliła minister rodziny.

Dla porównania - jak wskazała - w ubiegłym roku, w pierwszym tygodniu wnioski złożyło 5,2 proc. rodzin.

Z danych MRPiPS wynika, że 1 lipca ubiegłego roku, czyli w pierwszym dniu składania wniosków online o 500 plus, złożono ich łącznie 19 195, (0,78 proc. rodzin objętych programem). Z kolei po tygodniu złożono łącznie 127 909 wniosków (5,2 proc. rodzin).

W ubiegłym roku 500 plus było przyznawane na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniały kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

W tym roku mamy do czynienia z ogromnym wzrostem w tym zakresie. W pierwszym dniu składania wniosków online, czyli 1 lipca, złożono łącznie 648 998 wniosków, co stanowiło 14,75 proc. ogółu rodzin uprawnionych do programu 500 plus na nowych zasadach (4,4 mln). To oznacza prawie 19 razy większe zainteresowanie składaniem wniosków o 500 plus online w pierwszym dniu programu na nowy okres rozliczeniowy niż rok temu - zaznaczyła Borys-Szopa.