Sprowadzamy samochody nawet z Mozambiku

Wszyscy wiedzą, że Polacy najczęściej sprowadzają auta z Niemiec i Francji. Urzędnicy z resortu cyfryzacji przeszukali bazę CEPiK w poszukiwaniu mniej oczywistych kierunków. W efekcie poszukiwań okazuje się, że pochodzenie pojazdów jeżdżących po Polsce jest naprawdę egzotyczna.

Jak informuje ministerstwo lider jest tylko jeden. Polacy najczęściej ściągają auta od naszego zachodniego sąsiada. W ciągu ostatnich 10 lat zarejestrowaliśmy prawie pięć i pół miliona pojazdów z Niemiec. Na kolejnych miejscach znalazły się pojazdy z: Francji (1 236 131), Belgii (751 527), Holandii (599 048) i Włoch (594 360).

O ile pierwsza piątka nikogo nie dziwi, to później robi się coraz bardziej ciekawie.

Jak informuje ministerstwo, wśród ponad 190 tysięcy pojazdów, przy których jako kraj ostatniej rejestracji wskazano Stany Zjednoczone, znalazły się typowo amerykańskie marki jak Dodge, Harley Davidson, Oldsmobile, czy luksusowy, produkowany od końca XIX wieku samochód Packard.

W bazie CEPIK znajdują się różne pojazdy sprowadzane m.in. z:

• Rwandy – skąd przyjechał… Fiat,

• Sri Lanki – w naszej bazie znaleźliśmy tylko jeden pojazd sprowadzony z tego kraju – marki Kia,

• Jemenu – ktoś jeździ sprowadzonym stąd Jeepem,

• Nigru – na polskich drogach szusuje sprowadzony stąd Volkswagen,

• Mozambiku – auto marki Suzuki,

• Burundi – z tego wschodnioafrykańskiego kraju do Polski trafiły m.in. motocykle Dniepr i Ural, w sumie – w ciągu ostatnich 10 lat – sprowadzono stąd ponad 300 pojazdów.

Ale to nie wszystko. Znaleźliśmy też Georgię Południową i Sandwicha Południowego. Gdyby ktoś nie wiedział – to brytyjskie terytorium zamorskie na południowym Oceanie Atlantyckim. Jakie auto przypłynęło stamtąd do Polski? Ford. W naszej bazie znaleźliśmy też chochliki, w tym Citroena sprowadzonego ponoć z… Antarktyki. Jednak nie warto go szukać, bo to prawdopodobnie błąd urzędnika - czytamy w komunikacie.