PO: Polacy muszą i będą pracować dłużej

Podczas panelu „Uzdrowić gospodarkę” na Forum Programowym Koalicji Obywatelskiej Andrzej Rzońca, główny ekonomista PO przedstawił program „nowego porządku gospodarczego. Izabela Leszczyna, posłanka PO-KO i była wiceminister finansów przedstawiła „siedem grzechów głównych zarządzania finansami publicznymi przez PiS”.

„Pierwszy grzech główny PiS-u to nałożenie na nas 40 nowych lub podwyższonych podatków” - powiedziała Leszczyna.

Drugi grzech główny PiS to, w opinii posłanki PO-KO, zadłużanie państwa w czasie świetnej koniunktury gospodarczej. Podkreśliła, że w czasie dobrej koniunktury należy przygotowywać „poduszkę bezpieczeństwa, taki bufor, który będzie można wykorzystać, jak przyjdą chudsze czasy„.

Trzecim grzechem głównym PiS-u jest, według Leszczyny, wzrost ubóstwa. „W 2018 roku skrajne ubóstwo wzrosło z 4 do 5 proc. w czasie, kiedy mamy największy w historii program socjalny 500 plus. To ubóstwo wzrosło szczególnie w gospodarstwach wiejskich” - powiedziała posłanka PO-KO.

Czwartym grzechem jest to - jak oceniła - że przez cztery lata „mamy kompletny brak jakichkolwiek działań motywujących ludzi do aktywności zawodowej”.

„Mamy świadomość, że społeczeństwo polskie nie jest gotowe na to, by pracować dłużej z powodu zapisu ustawowego, rozumiemy to, dlatego nie ma w naszym programie podniesienia wieku emerytalnego” - mówiła Leszczyna. Jednak zrazem obniżenie wieku emerytalnego oznacza skazanie Polaków na „głodowe emerytury”. Stąd PO chce „uspokoić tych wszystkich, którzy doskonale rozumieją, że Polacy powinni pracować dłużej” i proponuje, mówiła Leszczyna, że jeśli ktoś osiągnie się wiek emerytalny, ale zdecyduje się nie pobierać świadczenia, tylko zostać na rynku pracy, będzie mógł liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Piątym grzechem głównym PiS-u według Leszczyny jest usztywnienie wydatków budżetowych bez trwałego zabezpieczenia dochodów, które te wydatki sfinansują.

Szósty grzech PiS to dopuszczenie do zapaści w inwestycjach. „Bez inwestycji nie ma długoterminowego, prawdziwego, odpowiedniego wzrostu gospodarczego” - podkreśliła Leszczyna.

Z kolei siódmym grzechem głównym PiS jest zapaść w usługach publicznych. Leszczyna mówiła, że nie ma pieniędzy na godne wynagrodzenia dla nauczycieli, brakuje też funduszy w służbie zdrowia. Mówiła, że premier Mateusz Morawiecki w expose obiecał, że w najbliższych latach na służbę zdrowia będzie przeznaczane 6 proc. PKB, a tymczasem - jak zwróciła uwagę - taki pułap wydatków jest planowany do osiągnięcia dopiero w 2050 roku.

Rzońca mówił, że program ten oparty jest na kilku wartościach, z czego podstawową wartością jest praca. „Nasz program jest tak skonstruowany, żeby praca się opłacała” - mówił. Na program Koalicji Obywatelskiej składa się m.in. projekt „Niższe podatki, wyższa płaca”, zakładający obniżenie PIT, składek na ZUS i NFZ. Składki zostałyby obniżone z ponad 40 proc. zarobków łącznie do maksymalnie 35 proc. Program proponuje też premię za aktywność dla zarabiających mniej niż dwukrotność płacy minimalnej, czyli w 2019 r. 4,5 tys. zł.

„Dzięki tym dwóm elementom osoba pobierająca pensję minimalną zarobi o 614 zł więcej, czyli o 38 proc. więcej na rękę niż dotychczas” - podkreślił główny ekonomista PO. „Drugą korzyścią z tego programu jest upowszechnienie pracy na podstawie umowy o pracę, ale nie poprzez sankcje, zakazy i nakazy. My wiemy, że ludzie będą zatrudniać się na podstawi umowy o pracę, jeśli będzie im się to opłacać” - dodał.

KO postuluje także wprowadzenie programu „Lepsza praca”, zakładającego podnoszenie kwalifikacji osób, które nie są usatysfakcjonowane swoją pracą, a nie jedynie bezrobotnych. „Innym elementem naszego programu, który wpisuje się w tę bardzo ważną wartość, jaką jest równość, jest odpartyjnienie sektora przedsiębiorstw” - mówił Rzońca. „Ludzie będą mieli równe szanse robienia karier w spółkach Skarbu Państwa” - zapowiedział.

Inną wartością, na którym opiera się program koalicji jest wolność. Jednym z projektów realizujących tę wartość - jak wskazywał główny ekonomista PO - jest projekt „Stop monopolom”. „Ta władza rozszerza monopole. My będziemy monopole rozbijać. Lotos z Orlenem będą musiały konkurować, nie będzie sytuacji takiej, że te dwie firmy wspólnie jeszcze bardziej drenują kieszenie polskich kierowców” - mówił. „Więcej konkurencji, czy w ogóle jakakolwiek konkurencja pojawi się na rynku gazu, otworzymy na konkurencję także energetykę” - dodał.

Rzońca zaproponował także program „Stop regulacyjnemu tsunami”. Zapowiedział uwolnienie przedsiębiorców od nadmiaru biurokracji.

Koalicja Obywatelska chce także „uwolnić polskiego przedsiębiorcę od opresyjności aparatu skarbowego”. „Przedsiębiorcy przestaną być traktowani, jak złodzieje” - oświadczył.

„Uwolnimy Polaków także od nadmiaru podatków i ich skomplikowania. Nie wprowadzimy żadnego nowego podatku, będziemy natomiast stopniowo likwidować te, które wprowadziła ta władza, np. zlikwidujemy podatek od polis ubezpieczeniowych” - zapowiedział Rzońca.

