TVN z potężnymi stratami

Jak podaje portal money.pl, 1,89 mld zł - taką kwotę jednostkowych strat za 2018 rok TVN pokryje z kapitału rezerwowego zgodnie z uchwałą podjętą podczas walnego zgromadzenia z 12 lipca.

Z raportu finansowego opublikowanego w KRS wynika, że gigantyczna kwota, przekraczająca przychody spółki za ubiegły rok, wyniosły 1,66 mld zł i były tylko niewiele niższe niż przychody całej grupy kapitałowej TVN (1,97 mld zł) - wylicza money.pl

Portal donosi, że wartość księgowa spółki skurczyła się przez to do 2,14 mld zł. Szczęśliwie spółka nie wypłacała dywidendy w ubiegłych latach i zgromadziła sporo kapitału, dzięki czemu był kapitał na pokrycie straty.

Jak ocenia money.pl jest to efekt czyszczenia ksiąg rachunkowych, wynikających z przejęcia głównego właściciela TVN, amerykańskiego Scripps Networks Interactive, Inc., przez Discovery, Inc. Transakcja sfinalizowana w marcu ubiegłego roku skutkowała testem utraty wartości aktywów.

Według portalu jest to też efekt urealnienia wartości inwestycji w platformę nc+. Ta nie jest warta tyle, ile optymistycznie wyliczył poprzedni zarząd TVN.