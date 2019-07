LOT szuka prezesa

Prezes PLL LOT Sebastian Mikosz złożył na ręce szefa rady nadzorczej rezygnację; będzie pełnił obowiązki do 17 września - podały we wtorek PLL LOT. MSP deklaruje zaskoczenie i zapewnia, że nie jest prawdą, że jakkolwiek opóźnia proces, który umożliwiłby wejście do LOT inwestora