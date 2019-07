F-35 po raz pierwszy w Polsce

W ramach operacji sił powietrznych USA Rapid Forge amerykańskie myśliwce F-35 i F-15 wylądowały we wtorek w bazie lotniczej w Powidzu. Do baz w Estonii i na Litwie skierowano myśliwce F-15.

Oprócz samolotów myśliwskich F-35 w Powidzu wylądował samolot transportowy C-130J Super Hercules. Operacja przewiduje tankowanie oraz uzbrajanie samolotów.

F-15 w krajach bałtyckich towarzyszą samoloty transportowe. Na Litwie w Siauilai - C-130J Super Hercules, a w estońskim Amari - MC-130J Commando II.

Operacja Rapid Forge ma na celu m.in. „zwiększenie interoperacyjności z sojusznikami w NATO i partnerami” oraz „poprawienie zdolności operacyjnych” - czytamy na stronie amerykańskich sił powietrznych w Europie i Afryce.

Z kolei działanie w „wysuniętych lokalizacjach umożliwia wykorzystanie zbiorowych zdolności obronnych oraz zapewnia sojusznikom USA i NATO strategiczną i operacyjną głębię, potrzebną do powstrzymania przeciwników i stanowiącą gwarancję dla naszych sojuszników i partnerów”.

Dowództwo Operacyjne potwierdziło w rozmowie z PAP, że została wydana zgoda na wlot myśliwców F-35 do Polski. W Powidzu wylądowały cztery samoloty tego typu. Jest to prawdopodobnie pierwszy przylot samolotów F-35 do Polski. W zeszłym roku na defiladzie przy okazji Święta Wojska Polskiego do Polski przyleciały samoloty F-22 Raptor także V generacji.

PAP, sek