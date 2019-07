Relacje Korea Płd - Japonia coraz bardziej napięte

Władze Korei Płd. mogą rozważyć nieprzedłużanie umowy o dzieleniu się informacjami wywiadowczymi z Japonią - powiedziała w czwartek agencji Yonhap jedna z południowokoreańskich posłanek, cytując szefa biura bezpieczeństwa narodowego Czung Uj Jonga.

Według posłanki Sim Sang Dzung szef biura oświadczył, że rząd w Seulu „na chwilę obecną opowiada się za utrzymaniem” umowy o informacjach wywiadowczych z Japonią.

Można to jednak ponownie rozważyć w zależności od sytuacji” - dodał.

Czung mówił o możliwych odpowiedziach Seulu na wprowadzone niedawno przez Tokio restrykcje eksportowe na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami z prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem i przywódcami pięciu największych partii, w tym z Sim, która jest prezesem opozycyjnej Partii Sprawiedliwości.

Rzeczniczka kancelarii prezydenta Ko Min Dzung potwierdziła później, że obecnie rząd jest za utrzymaniem umowy z Japonią. Dodała, że Czung miał na myśli, iż Seul mógłby rozważyć nieprzedłużanie umowy w przypadku zmiany sytuacji. Według agencji Yonhap odniosła się w ten sposób do najgorszego możliwego scenariusza, jeśli sporu o restrykcje eksportowe nie uda się rozwiązać na drodze dyplomatycznej i doprowadzi on do wojny handlowej.

Relacje pomiędzy Koreą Płd. a Japonią - dwoma azjatyckimi sojusznikami USA - pogarszają się w ostatnich miesiącach w związku ze sporem o odszkodowania za pracę przymusową wykonywaną przez Koreańczyków pod japońską okupacją w czasie drugiej wojny światowej. Konflikt zaostrzył się w 2018 roku, gdy południowokoreański sąd orzekł, że japońska firma musi wypłacić takie odszkodowania czterem obywatelom Korei Płd.

Niedawno spór pomiędzy krajami przeniósł się na płaszczyznę handlową, gdy Tokio wprowadziło restrykcje dotyczące eksportu do Korei Płd. trzech rodzajów materiałów wykorzystywanych do produkcji układów scalonych i wyświetlaczy.

Władze Korei Płd. określiły restrykcje eksportowe jako „gospodarczy odwet” w sporze o odszkodowania za pracę przymusową; ostrzegały, że zaskarżą te działania do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i odpowiednio na nie zareagują. Prezydent Mun wzywał do zniesienia ograniczeń i przeprowadzenia negocjacji, ale jego apel został przez rząd Japonii odrzucony.

Tokio natomiast domaga się międzynarodowego arbitrażu w sprawie odszkodowań za pracę przymusową, co Seul określił jako „niemożliwe do zaakceptowania”. W czwartek mija wyznaczony przez rząd Japonii termin odpowiedzi na propozycję powołania międzynarodowego panelu arbitrażowego w tej sprawie.

Umowa, której nieprzedłużenie może rozważyć Seul, to podpisane w 2016 roku dwustronne Porozumienie o Ogólnym Bezpieczeństwie Informacji Wojskowych (GSOMIA). Jego głównym celem jest efektywne radzenie sobie z zagrożeniem nuklearnym i rakietowym ze strony Korei Płn. Według Yonhapu umowa odgrywa kluczowe znaczenie dla trójstronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Seulem, Tokio i Waszyngtonem. Porozumienie jest automatycznie odnawiane co roku, chyba że któraś ze stron powiadomi drugą o chęci jego zakończenia co najmniej 90 dni przed upływem rocznego okresu.

