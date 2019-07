Polacy zrobili aplikację do SpaceX, bo mogli WIDEO

W pięćdziesiątą rocznicę pierwszego lądowania Człowieka na Księżycu, programiści z firmy 10Clouds stworzyli bardzo przyjemną i przydatną dla fanów lotów kosmicznych rzecz, a mianowicie darmową aplikację. Aplikacja gromadzi dane i powiadamia o nowych lotach w kosmos, gromadzi dane techniczne, piękne modele 3D rakiet kosmicznych, gromadzi ciekawe dyskusje w temacie podróży kosmicznych, ciekawostki oraz inne funkcjonalności

Jesteśmy maniakami tematu „SpaceX” i pierwotnie stworzyliśmy ten projekt wewnętrznie, hobbystycznie. Teraz stwierdziliśmy jednak, patrząc jak to fajnie działa, że takich jak my jest więcej i może to zaciekawić szerszą społeczność, którą interesuje podbój kosmosu. Aplikacja będzie darmowa i jest już prawie gotowa. Jej start nastąpi jeszcze w tym roku. Przewidzia środowiska to macOS, iPadOS i iOS - piszą przedstawiciele firmy z komunikacie przesłanym redakcji wGospodarce.pl.

Niektóre z funkcjonalności aplikacji, to rozkład misji i plan lotów, pięknie renderowane modele 3D rakiet, wszelkie dane techniczne , integracja ze społecznością Reddit i Twitterem dla śledzenia dyskusji online o SpaceX, powiadomienia o transmisjach na żywo online, śledzenie aktualne pozycji Starmana, AR (rozszerzona rzeczywistość), dzięki której renderowany model tej rakiety można wystrzelić np. ze swojego biurka, galeria zdjęć i codzienna porcja faktów w temacie misji.

Aplikacja jest dedykowana środowisku Apple, a powstała z dwóch powodów. Jeden z nich to oczywiście fakt, że znaleźli się tacy pasjonaci. Drugim powodem jest to, że struktura do tworzenia aplikacji ma charakter otwarty, a stosunkowo nowy język programowania zdobywa coraz większą popularność. Apple wypuścił SwiftUI framework (struktura i środowisko do tworzenia aplikacji) jako środowisko otwarte API. Sam język Swift ma zaledwie 5 lat, ale już korzystają z niego setki tysięcy aplikacji. Swift UI jest dostępny nie tylko dla iOS-a. Można też budować w nim aplikacje dla Maców, iPada i Apple Watcha.

Model3D SpaceX / autor: 10Clouds

Modele rakiet jak i zbiór danych przygotowali pracownicy firmy 10Clouds. Modele przygotowano w programie Cinema4D.

