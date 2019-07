W UE co 20 przetarg wygrywa firma niepłacąca podatków

Około 5 proc. wartości przetargów publicznych realizowanych w UE trafia do rajów podatkowych - powiedział PAP dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Czeska firma Datlab, wspólnie z naukowcami z uniwersytetów Cambridge i Charles University przeanalizowała 17 mln unijnych ofert przetargowych ogłoszonych od 2006 r. o wartości 5 bln euro (10-krotność polskiego PKB w 2018 r.).

Z powodu braków danych, ostatecznie badacze w analizie uwzględnili nieco ponad 2 mln przetargów (12 proc.) o wartości 1,05 bln euro.

Jak wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego w najnowszym „Tygodniku gospodarczym PIE”, z przeanalizowanych ponad 2 mln przetargów o wartości ponad 1 bln euro w latach 2006-2018, 55,6 mld euro dostarczyły firmy zlokalizowane w rajach podatkowych.

Oznacza to, że w Unii co 20. przetarg wygrywa firma, która pomija organy podatkowe w obrocie gospodarczym. W dodatku robi to pieniędzmi podatników. Co więcej, udział dostawców powiązanych z krajami z listy rajów podatkowych KE, wzrósł dwukrotnie między 2009 r. a 2017 r. - czytamy.

Dziwię się, że bardzo mało mediów pisze na temat tego, że część pieniędzy podatników europejskich ląduje na Kajmanach, na Bahamach, czy w Curacao i w innych krajach, które często są na czarnej liście Komisji Europejskiej i w ogóle Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o relacje podatkowe. To oznacza, że jakaś część, mniej więcej 5 proc. przetargów publicznych realizowanych w UE trafia do miejsc, w których część pieniędzy może być np. poddawana +praniu+ przez jakieś nielegalne podmioty - ocenił w rozmowie z PAP dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.