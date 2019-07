Z centrum Gdyni zniknie ciężki tranzyt

Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach, która wprowadza też zmiany w ustawie o drogach publicznych, pozwoli na wybudowanie tzw. Drogi Czerwonej do portu w Gdyni, co wyeliminuje ciężki tranzyt z centrum miasta - poinformował PAP wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

Nowe przepisy, które w piątek przyjął Sejm, przygotowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Do tej pory mieliśmy kuriozalną sytuację, że droga prowadząca do portu w Gdyni jest drogą miejską. To jednopasmowa trasa i wystarczy, że jeden TIR się na niej zepsuje, co powoduje zablokowanie całej strategicznej drogi do portu. Samorząd miasta Gdynia utrzymuje, że nie stać go - w co wierzymy - na wybudowanie liczącej 7 km tzw. Drogi Czerwonej, która ma połączyć gdyński port z obwodnicą Trójmiasta - powiedział Witkowski.

Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) mówi, że to nie jest droga w ich zarządzie, więc nie mają prawnych podstaw, żeby wydać na jej modernizację jakiekolwiek pieniądze. Dlatego postanowiliśmy wpisać do ustawy o drogach publicznych nową kategorię dróg - drogi prowadzące do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, czyli do Szczecina, Świnoujścia, Gdańska i Gdyni. Na tej podstawie GDDKiA będzie mogła przejąć np. drogę należącą do Gdyni i wybudować nową trasę” - dodał.