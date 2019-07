Orlen Paliwa: Nowy tabor dla paliw i LNG

Do końca tego roku spółka Orlen Paliwa z Grupy Orlen pozyska sześć nowoczesnych autocystern do transportu paliw, w tym oleju napędowego i oleju opałowego, a także 42 naczepy-cysterny do przewozu gazu płynnego LPG. Dostawy nowego taboru rozpoczną się we wrześniu.

Jak poinformował w poniedziałek PKN Orlen, doposażenie floty Orlen Paliwa to efekt umów zawartych ze spółkami Eurocomplex Trucks, Hoyer Polska oraz BC-LDS na wykonanie i dostawę nowych pojazdów.

„Do końca 2019 r. flota transportowa spółki Orlen Paliwa wzbogaci się o dodatkowych 6 nowoczesnych autocystern do transportu paliw płynnych (tj. oleju napędowego i oleju opałowego) oraz 42 naczepy-cysterny do przewozu gazu płynnego (LPG)” - podano w komunikacie.

„Znacząco wzmacniamy nasz potencjał przewozowy. Dzięki zakupom nowoczesnego sprzętu będziemy mniej zależni od zewnętrznych firm przewożących nasze paliwa i LPG, a także zwiększymy elastyczność dostaw i zdolność operacyjną” - powiedział członek zarządu ds. logistyki w Orlen Paliwa Jakub Opara, cytowany w komunikacie PKN Orlen.

Jak zaznaczył, spółka „chce się rozwijać, sprzedawać więcej, zdobywać nowych klientów, a przy tym dbać o jakość i bezpieczeństwo dostaw”. „Bez inwestycji w logistykę nie byłoby to możliwe” - podkreślił Opara.

Według PKN Orlen umowa Eurocomplex Trucks zakłada produkcję i dostawę sześciu autocystern do transportu paliw o poj. 18 tys. litrów każda, pojazdy na podwoziu Renault będą zabudowane cysterną wykonaną przez polski oddział spółki Stokota; umowa z Hoyer Polska obejmuje z kolei wykonanie i dostawę 22 naczep-cystern do przewozu LPG, każda o poj. 48 tys. litrów - ich produkcją zajmie się czeska firma VPS, natomiast umowa z BC-LDS dotyczy produkcji 20 naczep-cystern do przewozu LPG, każda o poj. 48 tys. l.

„Szczególnie istotny jest dla nas zakup najnowszej generacji cystern do transportu gazu płynnego, który znacząco zwiększy nasze zdolności przewozowe, usprawni obsługę obecnych i przyszłych klientów z sektora LPG, a także otworzy przed nami nowe możliwości operacyjne” - powiedział dyrektor biura logistyki Orlen Paliwa Michał Ziętara.

Zapowiedział, że dzięki realizacji projektu, zdolności przewozu gazu płynnego własnym transportem w tej spółce „wzrosną z 3 do ok. 40 proc.”.

PKN Orlen podał, że pierwsze dostawy nowego taboru dla spółki Orlen Paliwa „rozpoczną się już we wrześniu” - projekt ma zostać zrealizowany do końca 2019 r.

Orlen Paliwa z Grupy Orlen to największy w kraju podmiot multifuels zajmujący się sprzedażą dla odbiorców hurtowych produktów paliwowych wytwarzanych przez PKN Orlen, w tym benzyny, oleju napędowego i grzewczego, a także gazu propan, butan oraz mieszaniny propan-butanu LPG. Spółka ma m.in. Terminal Morskim LPG w Szczecinie.

PAP/ as/