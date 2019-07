Zobacz jak nie płacić za – drogie – usługi medyczne!

Przygotowując się do zagranicznych wakacji myślimy nie tylko o kierunku, który wybierzemy, nie tylko o hotelu, w którym będziemy wypoczywać i nie tylko o widokach, które będziemy podziwiać. Każdy z nas myśli o nieprzyjemnych niespodziankach, które mogą nam się przytrafić. W tym o kłopotach ze zdrowiem. Jeśli podróżujemy po Unii Europejskiej, dobrze jest zadbać o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale dokument ten nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Karta EKUZ jest ważna, ale nie zapewni nam darmowego dostępu do wszystkich usług medycznych. Sprawi, że w danym kraju będziemy traktowani jak każdy jak ubezpieczony pacjent danej narodowości. W Hiszpanii jak Hiszpan, w Grecji jak Grek itd. Dobrze jest wiedzieć, że w różnych krajach dostęp do służby zdrowia wygląda różnie. W niektórych krajach trzeba płacić za poszczególne świadczenia.

Strona ubea.pl podaje, że np. we Francji wizyta u lekarza pierwszego kontaktu czy dentysty kosztuje 23 euro, a u specjalisty 25 euro. Pełen koszt leczenia stomatologicznego turysta z Polski poniesie m.in. w Hiszpanii. W wielu krajach dostaniemy rachunek za każdy dzień pobytu w szpitalu. Poza tym będziemy musieli pokryć 100% kosztów transportu medycznego do Polski z m. in. Hiszpanii, Grecji, Malty, Portugalii czy Chorwacji.

Lista opłat za świadczenia medyczne jest znacznie dłuższa i inna dla każdego kraju, ale właśnie po to, by polski turysta nie musiał za to wszystko płacić warto kupić ubezpieczenie podróżne – mówi Maciej Krzysztoszek z LINK4. Polisa turystyczna LINK4 pokryje koszty związane z medycznymi, nieprzyjemnymi niespodziankami, które niestety mogą przytrafić się na urlopie. Bo przecież rękę czy nogę można złamać właściwie w każdych okolicznościach, a ząb może o sobie przypomnieć w najmniej pożądanym momencie. Polisa pomoże też w przypadku zdarzeń bardziej dramatycznych. Ubezpieczyciel pokryje koszty ewakuacji do bezpiecznego miejsca w przypadku powodzi, wybuchu wulkanu czy zamachu terrorystycznego. LINK4 ma też ofertę dla tych, którzy podczas wakacji lubią odpoczywać aktywnie, w tym miłośników sportów wysokiego ryzyka. Warto podkreślić, że ubezpieczamy też sprzęt sportowy – dodaje Maciej Krzysztoszek.

Ostateczna cena polisy turystycznej LINK4 zależy od wielu czynników. Składają się na nią miejsce podróży, długość wyjazdu, zakres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia. Koszt polisy, które będzie chronić jedną osobę dorosłą podczas tygodniowego wyjazdu do Grecji to 51,5 złotych. Taka sama polisa dla pięcioosobowej rodziny będzie łącznie kosztowała 194 złote*.

Na wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia turystycznego LINK4 odpowiedzą konsultanci dyżurujący pod numerem 22 444 44 44. Warto ich zapytać o rabaty np. dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny. Polisę można kupić przez telefon, u agentów lub przez stronę internetową www.link4.pl . Uwaga, należy to zrobić najpóźniej jeden dzień przed wyjazdem. Na stronie LINK4 są też dostępne OWU.