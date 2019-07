PKP Intercity honoruje aplikację mObywatel

W pociągach PKP Intercity można już potwierdzać swoją tożsamość korzystając z aplikacji mObywatel - poinformował we wtorek dziennikarzy szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski.

W bezpłatnej publicznej aplikacji mobilnej mObywatel dostępna jest usługa mTożsamość, która w niektórych przypadkach pozwala zastąpić dokument ze zdjęciem. Aplikacja korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych: imienia i nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, zdjęcia użytkownika, numeru dowodu osobistego, terminu jego ważności oraz informacji o tym, kto wydał dowód osobisty. Dane te można wyświetlić na ekranie smartfona.

Jak poinformował obecny na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wprowadzona przez PKP Intercity zmiana to ułatwienie przede wszystkim dla osób kupujących bilety przez internet, jak również korzystających np. z ulg przysługujących z racji wieku. W pierwszym przypadku można okazać mTożsamość zamiast dowodu osobistego czy innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W drugim można okazać mLegitymację, która również jest częścią aplikacji mObywatel.

To duże ułatwienie, dzięki któremu do podróży pociągiem wystarczy teraz jedynie telefon z aplikacją mObywatel i elektroniczną wersją biletu. To kolejne udogodnienie dla pasażerów, które może przyczynić się do dalszego wzrostu popularności kolei w Polsce - dodał minister Adamczyk.