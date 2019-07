Już czas, by firmy na poważnie dostrzegły seniorów

Ustawa całościowo podejmuje tematykę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i dla seniorów. Zakłada m.in. likwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych, zapowiada też utworzenie Funduszu Dostępności.

Projekt ustawy nie miał w parlamencie przeciwników - tylko 2 posłów wstrzymało się od głosu. Ten wynik wyraźnie wskazuje, że problemy seniorów i osób niepełnosprawnych są zauważalne przez wszystkie polityczne strony.

W tym kontekście warto cały czas przypominać rządowy program Dostępność Plus.Wartość inwestycji, które mają przyczynić się do wdrożenia tego wieloletniego programu (zaprojektowany został na lata 2018-25) wynosi ok. 23 mld zł.

Za program odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pieniądze będą pochodziły z różnych źródeł, którymi są: fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Ten program to także szansa dla polskich przedsiębiorców, którzy wykażą się dobrymi, innowacyjnymi rozwiązaniami dla tych grup społecznych.

Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej zwraca uwagę, że często najlepsze innowacje to te, które w nowy sposób łączą stare zasoby.

W przypadku. gospodarki senioralnej, a ściślej opieki senioralnej są to chociażby rozwiązania, które łączą istniejące zasoby społeczne –np. angażują młodszych seniorów (55-65 lat), którzy przy wdrożeniu odpowiednich metod komunikacyjnych i przeszkoleniu mogą wspierać starszych od siebie seniorów i proponować im odpowiedni poziom usług opiekuńczych.

Innowacje nie muszą więc wcale oznaczać wykorzystywania na wielką skalę robotyki i urządzeń stosujących wręcz kosmiczne technologie – często chodzi po prostu o dobry pomysł i zauważenie tego, co w zasięgu ręki.

Roboty są bardzo medialnym tematem ale tak naprawdę nie są szeroko stosowane np. w opiece senioralnej nawet w tak zawansowanym technologicznie kraju, jakim jest Japonia. To nie znaczy, że takie rozwiązania w ogóle są niewykorzystywane – wyjaśnia Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Jest też jurorem w międzynarodowym konkursie SilverEco and Ageing Well International Awards, organizowanym przez francuskich ekspertów zajmujących się gospodarką senioralną. W tym roku finał tego konkursu odbywał się w Tokio.

Wśród zgłoszeń z 21 krajów z całego świata, znalazły się 4 z Polski.

Marzena Rudnicka zachęcała w programie Wywiad Gospodarczy w Telewizji wPolsce polskich przedsiębiorców, by zwrócili uwagę na cały rządowy program Dostępność Plus i konkursy, które ogłaszane są w jego ramach.

Przedsiębiorcy koniecznie powinni zainteresować się ogłaszanymi właśnie konkursami w ramach programu Dostępność Plus. To wielka szansa dla nich chociażby z tego powodu, że u nas seniorów jest więcej niż mieszkańców Belgii, Holandii, czy Szwecji. W tych krajach mieszka po kilka milionów osób, a w Polsce samych tylko seniorów jest więcej. I warto to sobie uświadomić – mówi Marzena Rudnicka.