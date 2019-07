Przedsiębiorcy sięgają po unijne wsparcie w BGK

Tylko w tym roku z preferencyjnych pożyczek unijnych, poręczeń i wejść kapitałowych skorzystało 10 tys. mikro, małych i średnich firm, do których trafiło ponad 1,79 mld zł. Środki te pochodzą z regionalnych programów operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020, którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

Najczęściej z unijnego finansowania zwrotnego korzystały mikroprzedsiębiorstwa (8,5 tys.), a także małe (1,2 tys.) i średnie firmy (ponad 200). Ponad 1/3 z nich to tzw. start-upy. Oznacza to, że łącznie do przedsiębiorców trafiło ponad 1,79 mld zł - z czego 1,69 mld zł to pożyczki unijne, a reszta to inne produkty takie jak poręczenia i wejścia kapitałowe.

Cieszymy się, że coraz więcej firm sięga po instrumenty zwrotne. Jako państwowy bank rozwoju pomagamy rosnąć każdej firmie – od start-upów po największe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności. Dzięki pożyczkom unijnym można sfinansować m.in. wdrożenie nowych technologii lub inne rozwojowe działania. To także doskonały sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od stycznia do 24 lipca przedsiębiorcy skorzystali z unijnego finansowania 4104 razy (przedsiębiorca może skorzystać w produktu więcej niż raz), co oznacza ponad 30-proc. wzrost względem zeszłego roku (3110). Najczęściej po wsparcie sięgali przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego (1822), pomorskiego (1522) oraz dolnośląskiego (1205). Handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo – to branże, których przedstawiciele najchętniej sięgali po instrumenty zwrotne. Na dalszym miejscu znalazła się opieka zdrowotna i pomoc społeczna, a także zakwaterowanie i usługi gastronomiczne.

Przedsiębiorcy, właściciele startupów czy osoby nieaktywne zawodowo to niejedyne grupy odbiorców, które mogą skorzystać z instrumentów zwrotnych. Po unijną pożyczkę na działania związane z efektywnością energetyczną czy rewitalizacją budynków mieszkalnych mogą sięgnąć m.in. właściciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych czy Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Do tej pory z takiego wsparcia skorzystały 75 podmiotów. Po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętych przez przedsiębiorców zobowiązań, środki unijne będą wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć.

Źródło: materiały prasowe BGK