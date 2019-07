Bliski Wschód: Zachód podbija stawkę

Brytyjska wojenna Marynarka Królewska (Royal Navy) będzie eskortowała w cieśninie Ormuz statki płynące pod banderą Wielkiej Brytanii, by zabezpieczyć je przed atakami ze strony Iranu - zapowiedział w czwartek rzecznik brytyjskiego ministerstwa transportu.

Oznacza to anulowanie ogłoszonego wcześniej zalecenia, by statki unikały rejsów przez zagrożony akwen.

„W odpowiedzi na rosnące zagrożenie dla żeglugi handlowej w Zatoce Perskiej ministerstwo transportu dokonało w piątek 19 lipca zmiany swych wytycznych, zalecając statkom, by unikały tego akwenu. Wolność żeglugi ma kluczowe znaczenie dla globalnego systemu handlowego oraz światowej gospodarki i dlatego czynimy wszystko co możliwe, by jej bronić. Dlatego ministerstwo transportu zaktualizowało swe wytyczne, by potwierdzić, że Marynarka Królewska otrzymała zadanie towarzyszenia statkom bandery brytyjskiej przy przechodzeniu cieśniny Ormuz, czy to pojedynczo, czy to grupami, jeśli ich przejście zostanie wystarczająco wcześnie zgłoszone” - oświadczył rzecznik.

Wielka Brytania oskarżyła Iran o dokonanie „aktu państwowego piractwa”, jakim miało być zatrzymanie 19 lipca brytyjskiego tankowca Stena Impero. Statek ten i jego załoga znajdują się obecnie w irańskim porcie. Teheran twierdzi, że Stena Impero zderzył się z irańską jednostką rybacką w rezultacie zlekceważenia międzynarodowych przepisów o bezpieczeństwie żeglugi.

PAP, sek