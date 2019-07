Toyota reinwestuje w Wałbrzychu

Reinwestycja Toyoty w Wałbrzychu to dowód na ogromne zaufanie, jakim darzą Polskę najwięksi inwestorzy na świecie - ocenił Krzysztof Senger z zarządu PAIH, komentując ogłoszoną w piątek nową inwestycję japońskiego koncernu.

W piątek w zakładach Toyoty w Wałbrzychu ogłoszono, że powstanie tu linia produkcyjna nowej elektrycznej przekładni hybrydowej do aut Toyoty. W ubiegłym roku rozpoczęła się tu produkcja pierwszej elektrycznej przekładni hybrydowej do silników o pojemności 1,8 litra. Teraz ma ruszyć produkcja do silników o pojemności 1,5 litra. Produkcja tej przekładni powinna się rozpocząć 2021 r. Z linii produkcyjnej będzie schodzić rocznie 175 tys. takich przekładni.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu od lat współpracuje z Toyotą, wspiera też jej poddostawców. Reinwestycja, i do tego w tak ważnym dla polskiej gospodarki sektorze, to dowód na ogromne zaufanie jakim darzą Polskę i polskich pracowników najwięksi inwestorzy na świecie - powiedział, cytowany w piątkowym komunikacie, Senger.

Jak wskazał, nowoczesne, zautomatyzowane procesy produkcyjne „gwarantują wysokiej jakości miejsca pracy i transfer technologii”.

Wszystko to składa się na większy poziom innowacyjności naszego kraju, który nieustannie wspina się w łańcuchu wartości - podkreślił.

W komunikacie przypomniano, że PAIH od 20 lat współpracuje z Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), czyli od wejścia japońskiego giganta do Polski.

Agencja odgrywała kluczową rolę w ściągnięciu inwestora nad Wisłę, wspierała go później w procesie decyzyjnym dotyczącym każdej reinwestycji. Podobnie było również w przypadku uruchomienia produkcji nowej przekładni do e-silników - czytamy.

Jak dodano, eksperci PAIH wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami Toyoty zachęcając inwestora do ulokowania tego procesu w jednej z polskich fabryk. Od 2016 r. PAIH obsłużyła 13 projektów inwestycyjnych z obszaru e-mobilności. Ich realizacja zakłada stworzenie w Polsce ok. 3 tys. nowych miejsc pracy.

Premier Mateusz Morawiecki w fabryce Toyoty w Wałbrzychu mówił, że powstanie tu kilkaset nowych miejsc pracy, ponad 300 milionów złotych zostanie zainwestowane w supernowoczesny przemysł niskoemisyjnej mobilności. Przypomniał, że Toyota jest firmą istniejącą w Polsce od czasów transformacji i „rośnie razem z gospodarką polską przez ostatnie niemal 30 lat”. Według szefa rządu pokładana w Polsce wiara w wysoki wzrost gospodarczy, talenty i kreatywność naszych pracowników pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do zwiększania nowoczesności, innowacyjności polskiej gospodarki.

Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland Eiji Takeichi podkreślił, że nowa inwestycja warta jest 300 mln zł, a wraz z nią będą realizowane kolejne projekty. Przypomniał, że w wałbrzyskiej fabryce Toyoty produkowane są już elektryczne przekładnie hybrydowe do silników o pojemności 1,8 litra. „Teraz przygotowujemy projekt, w efekcie którego będziemy produkowali przekładnie na potrzeby silnika hybrydowego 1,5 litra” - powiedział. Zaznaczył też, że w ramach nowej inwestycji Toyota planuje również uruchomienie produkcji silników elektryczny MG1.

SzSz(PAP)