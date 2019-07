W Łasku powitano powrót F-16. Koniec remontu lotniska

Na macierzyste lotnisko w Łasku (łódzkie) powracają samoloty F-16 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, które od 2017 r. - w czasie modernizacji łaskiej bazy - stacjonowały w Krzesinach. Maszyny będą teraz uczestniczyć w testowaniu nowej infrastruktury lotniska.

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w obecności mediów powitano w piątek pierwsze samoloty F-16 powracające na macierzyste lotnisko w Łasku. Przed rozpoczęciem modernizacji w łaskiej bazie stacjonowało 16 takich maszyn; w ciągu dwóch ostatnich dni z bazy w Krzesinach powróciło ich 11.

Obecnie z udziałem samolotów F-16 rozpoczynamy niezbędne testy i certyfikacje urządzeń, służących m.in. do awaryjnego lądowania. Musimy oblatać lokalne procedury podejścia przyrządowego. Przed nami dużo pracy - przez najbliższe tygodnie będziemy przygotowywać lotnisko do pełnego otwarcia operacyjnego, które nastąpi we wrześniu” - podkreślił dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Tomasz Jatczak.