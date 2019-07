Szef ukraińskiej prokuratury antykorupcyjnej do wymiany

Ambasador Unii Europejskiej w Kijowie Hugues Mingarelli skrytykował szefa Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) Ukrainy Nazara Chołodnyckiego, wskazując, iż jest on główną przyczyną niezadowalającej pracy kierowanej przez niego instytucji.

Jeśli mówimy o SAP, to zrozumiałe, że jego problemy związane są osobiście z panem Chołodnyckim. Nie ja decyduję, czy należy go zmienić, czy nie, ale jest oczywiste, że szef SAP ma być zdolny do dobrej współpracy z NABU (Narodowym Biurem Antykorupcyjnym), której dziś nie ma - oświadczył Mingarelii w opublikowanym w piątek wywiadzie dla ukraińskiego portalu Europejska Prawda.

Oczekujemy, że problemy, z którymi SAP mierzy się już od ponad roku, znikną i rozpocznie się normalna współpraca między SAP i NABU. Jest ona niezbędna - podkreślił dyplomata.