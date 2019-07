Energa Obrót przypomina o oświadczeniach w sprawie cen prądu.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są: • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej), • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku.

Aby skorzystać z tego uprawnienia, maja obowiązek złożyć do 29 lipca 2019 roku oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego.

Oświadczenie można pobrać ze strony energa.pl.

Pamiętaj: o dacie złożenia oświadczenia decyduje data wysyłki do nas. Zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego za ostateczną datę wysyłki do nas uznajemy 29 lipca 2019 roku. Oświadczenie można dostarczyć do nas: • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl, • pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.