Port Gdańsk z kolejnym rekordem przeładunków

W ciągu sześciu miesięcy 2019 r. Port Gdańsk przeładował 27,3 mln ton towarów. Oznacza to 9-proc. wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2018. „To niespotykany dotąd wynik” - przekonują władze portu.

Podkreślają, że w maju i czerwcu br. po raz pierwszy w historii przeładunki miesięczne przekroczyły 5 mln ton.

27,3 mln ton towarów - tyle przeszło przez nasze nabrzeża od początku roku. To 4 proc. więcej niż planowaliśmy na ten okres. Udało nam się uzyskać wzrosty w praktycznie wszystkich grupach ładunkowych. Liderem po I półroczu są paliwa, które osiągnęły imponującą dynamikę wzrostu o 21,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego - powiedział we wtorek na konferencji prasowej prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

Jak wyjaśnił, wzrost był związany z „kryzysem chlorkowym”, czyli zamknięciem od 24 kwietnia do 9 czerwca - z powodu zanieczyszczenia związkami chloru - ropociągu „Przyjaźń”.

W pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. w porcie przeładowano ponad 10 mln ton ropy naftowej i paliw płynnych, w porównaniu do 8,3 mln ton ropy i paliw płynnych w analogicznym okresie ub.r. Port Gdańsk przeładował ponad 1 mln TEU, czyli o ponad 5 proc. więcej niż w I półroczu. ub. roku.

Gdański port zanotował też 4,2-proc. wzrost w przeładunku drobnicy - w pierwszym półroczu było to 11,3 mln ton. Ponad 10,3 mln ton to towary transportowane w kontenerach. Oznacza to, że Port Gdańsk zmniejsza dystans dzielący go od Sankt Petersburga - największego obecnie portu kontenerowego na Bałtyku.

Gdańskowi, który utrzymuje 2. pozycję, do rosyjskiego portu brakuje zaledwie 130 000 TEU, to mniej niż miesięczny przeładunek kontenerów w Porcie Gdańsk - powiedział Greinke. Węgiel to trzecia dominująca grupa ładunkowa, która osiągnęła w tym półroczu niemal 3,5 mln ton. Widzimy także wzrost liczby zawinięć statków handlowych - było ich 1 489, czyli o 84 więcej niż rok temu - podał z kolei dyrektor handlowy Adam Kłos.

Gdańsk notuje także wzrosty w przeładunkach z grupy RO-RO (to typ statków służących do przewożenia towarów, pasażersko towarowych, czy też barek przystosowanych do przewożenia ładunków i pojazdów) - o 24,3 proc., a przy przeładunkach drewna o 41,4 proc.

W tej chwili jako port jesteśmy jednym wielkim placem budowy. Odbywa się w porcie wewnętrznym pogłębianie toru wodnego, przebudowujemy blisko 5 km nabrzeża w Porcie Północnym, realizujemy bardzo duży projekt drogowo- kolejowy od stacji kolejowej Port Północny do bram poszczególnych terminali, budujemy nowe połączenia kolejowe, budujemy też drogę do terminala DCT, która przejmie ten ruch kilku tysięcy ciężarówek na dobę, jaki w tej chwili ten terminal generuje, oprócz tego jeszcze administracja morska realizuje bardzo duże inwestycje, jeżeli chodzi o dostęp do naszego portu od strony wody. Tam budowane są też nowe falochrony. Nie możemy zapominać także o tym, że nasi kontrahenci, którzy działają na terenie portu, nasi operatorzy, oni również są w fazie swoich bardzo dużych inwestycji - powiedział Greinke.

W całym 2018 r. Port Gdańsk przeładował rekordowe ok. 49 mln ton ładunków, czyli o ok. 21 proc. więcej niż w m 2017 r.

SzSz(PAP)